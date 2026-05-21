Universitario de Deportes tiene una gran oportunidad de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 cuando enfrente a Deportes Tolima en la última fecha del Grupo B, luego del empate sin goles conseguido ante Nacional de Uruguay. En ese escenario, muchos hinchas cremas se preguntan qué resultado necesita el equipo dirigido por Héctor Cúper para sellar su pase a la siguiente ronda de ‘La Gloria Eterna’, un objetivo que tomaría aún más valor tras no haber logrado conquistar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La expectativa es grande en la familia merengue, pues se mostró un mejor rendimiento e incluso tuvieron las chances más claras para abrir el marcador. Aquí te contaremos cuáles son sus mejores opciones en la jornada final de la zona de grupos.

Universitario empató ante Nacional en Uruguay: ¿Qué resultados necesita para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Si los de Ate consiguen una victoria ante Tolima, asegurará su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026 al alcanzar los 8 puntos, superando a los colombianos y quedándose con el segundo lugar del Grupo B.

En cambio, si el conjunto crema empata frente a Tolima, quedará eliminado del torneo continental al ubicarse en el tercer puesto de su grupo, aunque aún podría aspirar a un cupo en la Copa Sudamericana 2026, siempre y cuando Nacional de Uruguay no logre una victoria en su respectivo encuentro.

Por último, una derrota ante Tolima también significaría la eliminación de la Copa Libertadores 2026, dejando a Universitario en el tercer puesto y con la posibilidad de caer incluso al cuarto lugar del grupo si Nacional supera a Coquimbo Unido.

¿Qué dijo Héctor Cúper en conferencia de prensa?

El experimentado técnico de la ‘U’ dijo lo siguiente en conferencia: “Hice mucho hincapié en no perder ese orden. Sobre todo porque un equipo que quiere ganar debe ser muy ordenado defensivamente”. Asimismo, el estratega agregó: “Universitario lo que tiene que hacer es siempre ir a ganar. Si uno tiene orden defensivo, todo lo que se venga para adelante se va a poder hacer. No voy a celebrar un empate pero se vio algo importante, un cambio que se vio dentro del partido y que siempre ayuda. Eso va a servir”.

Así se jugará la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1

Viernes 22 de mayo

15.00 | Juan Pablo II College vs. Melgar | Complejo Juan Pablo II, Chongoyape

Sábado 23 de mayo

12.45 | CD Moquegua vs. Universitario | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua

15.00 | UTC Cajamarca vs. Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

17.15 | Cusco vs. Atlético Grau | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

20.30 | Alianza Lima vs. Chankas CYC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 24 de mayo

11.00 | Sporting Cristal vs. ADT | Estadio Alberto Gallardo, Lima

13.15 | Sport Huancayo vs. Cienciano | Estadio Huancayo

15.30 | Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | Estadio Campeones del 36, Sullana

Lunes 25 de mayo

15.30 | Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Juan Maldonado, Cutervo