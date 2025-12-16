Universitario de Deportes sigue festejando el tan esperado tricampeonato. Los cremas tendrán unas fiestas navideñas inolvidables tras dicha obtención. A propósito de ello, en esta nota te contaremos cuáles son los clubes campeones de las ligas sudamericanas en 2025, lista de lujo en la que se encuentra el conjunto que fue dirigido por Jorge Fossati.

PERÚ: Universitario de Deportes

URUGUAY: Nacional

ECUADOR: Independiente del Valle

BOLIVIA: Always Ready

VENEZUELA: Universidad Central (UCV)

PARAGUAY - Torneo Apertura: Club Libertad

PARAGUAY - Torneo Clausura: Cerro Porteño

COLOMBIA - Torneo Apertura: Santa Fe

COLOMBIA - Torneo Finalización: Junior o Deportes Tolima [Junior ganó la ida por 3-0]

CHILE: Coquimbo Unido

BRASIL: Flamengo

El polémico mensaje que le envió Matías Di Benedetto a Hernán Barcos por choque con Alex Valera: “Él no es peruano, fue un poco vendida de humo”

La ‘U’ sigue festejando su gran preciado tricampeonato. En pleno mes de diciembre, los merengues siguen celebrando un inolvidable logro para toda su hinchada. En este contexto, Matías Di Benedetto fue entrevistado y le envió un polémico mensaje a Hernán Barcos, exjugador de Alianza Lima, tras el conflicto que tuvo en su momento con Alex Valera, delantero de la ‘U’.

El ‘Tano’, en diálogo con ‘Hazme el Aguante’, reveló que aquel choque fue un impulso para el goleador crema, pues desde ese momento empezó a mostrar su mejor versión. “Fue lo mejor que le pasó (entre risas).Pero sí, me parece que fue un poco vendida de humo, para mí, porque sabes que entre nosotros hay códigos y eso no se dice a las cámaras. Quizás fue para ganarse a sus propios hinchas. Se rompió un código, no estuvo bueno. Aparte, él no es peruano, es la realidad; hace muchos años está acá, y vender que vos defendés más al país que un peruano de sangre como es Valera no me cuadró. Fue para la gente”.

“Para mí fue para sacar un poco de contexto lo que fue partido, por qué ese partido debimos ganarlo nosotros, se habló más de eso que del partido“, agregó Williams Riveros, quien también fue entrevistado en dicho espacio digital.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alex Valera?

En aquel clásico disputado en el estadio Monumental, el ‘Pirata’ dijo lo siguiente sobre Valera. “Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle ‘no’ a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él”.

