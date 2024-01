Universitario fue el flamante campeón nacional de la temporada 2023. Los cremas fueron superiores a Alianza Lima en ambas finales. Sin embargo, fue en el partido de vuelta en donde los merengues vencieron 2-0. En aquella oportunidad, en el estadio Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria, el plantel liderado por Jorge Fossati llegó a dicho recinto con la presencia de José Luis ‘Puma’ Carranza, ídolo de los fanáticos de la ‘U’. Aquí te contamos qué dijo sobre ello Jean Ferrari, actual administrador de la institución de Ate.

Universitario | La historia de cómo Jean Ferrari convenció al Puma Carranza de ir a Matute para la segunda final de la Liga 1

En una entrevista para ‘La fe de Cuto’, programa que se emite por YouTube, el actual administrador de Universitario contó cómo convenció al exvolante central del equipo merengue para ir a la casa del clásico rival en la segunda final.

“Le digo: ‘’Pumita’, ¿te interesaría ir a Matute para celebrar el título?’. Entonces, el ‘Puma’ me dice: ‘¿A Matute? Ya pe y qué tengo que hacer?’, me contesta. ‘¿Qué tienes que hacer? Lo que mejor que sabes, pues. ¿Qué vas a hacer?’, le respondo. ‘Ah, ya, ¿carta libre, no?’, me dice. ‘Luz verde’, le digo. ‘Mira, después no me vayas a estar sancionando’, replica. Luz verde. Fue divertidísimo”, señaló Ferrari en entrevista con Luis Guadalupe.

Cabe resaltar que, aquella noche de la segunda final de la Liga 1, el ‘Puma’ fue entrevistado por el canal de la Liga 1 Max. Tras ser consultado sobre su opinión del partido que estaba por comenzar, el exjugador respondió de la siguiente manera: “Ya nos hemos divertido acá… y eso es lo más importante. Hay que jugar al fútbol bien, sin la ayuda de nada”.

Quién tiene más hinchas entre Universitario y Alianza Lima

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Juan Reynoso.

Qué es Universitario

Universitario de Deportes es un club de fútbol peruano con sede en la ciudad de Lima. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios, y es considerado uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, un moderno recinto deportivo con capacidad para más de 80.000 espectadores. El equipo cuenta con una gran afición y rivaliza con otros equipos importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además del fútbol, Universitario de Deportes cuenta con equipos en otras disciplinas deportivas, como vóley, básquet y futsal, entre otras. El club ha sido reconocido como uno de los equipos más importantes e influyentes del Perú, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura y la sociedad peruana.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.