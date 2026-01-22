Sekou Gassama se ha convertido en uno de los nombres más comentados para la próxima Liga 1. El delantero español con ascendencia senegalesa, que defenderá la camiseta de Universitario en la temporada 2026, ya se incorporó a la pretemporada bajo la dirección de Javier Rabanal. En ese contexto, el atacante se robó todas las miradas en redes sociales por su imponente físico, tras aparecer en las primeras imágenes del equipo entrenando junto a sus nuevos compañeros en Ate.

Universitario publica las primeras fotos de Sekou Gassama entrenando e hinchas se rinden ante su imponente físico: “Es nuestro Drogba”

Debido a esta situación, muchos hinchas elogiaron el biotipo del jugador español. “Es nuestro Drogba”, “A ver quién se atreve a chocarlo”, “Es un tren”, “Servirá para el tema físico”, “Esperemos sepa usar ese físico”, “Pura potencia física del nuevo delantero crema”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos merengues.

Recordemos que si bien hay mucha expectativa por verlo en cancha, no se conoce si Javier Rabanal le dará minutos en la Noche Crema ante Universidad de Chile, pues para ese encuentro, a jugarse este sábado, recién habrá sumado unos cuantos entrenamientos con el resto del plantel.

Programación de la fecha 1 de la Liga 1 2026

Viernes 30 de enero

12:00 Sport Huancayo vs. Alianza Lima

15:15 UTC vs. Atlético Grau

Sábado 31 de enero

13:00 Sport Boys vs. Chankas CYC

15:15 Juan Pablo II vs. FC Cajamarca

18:30 Melgar vs. Cienciano

Domingo 1 de febrero

13:00 Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

15:15 Alianza Atlético vs. Cusco FC

18:00 Universitario vs. ADT

Lunes 2 de febrero

15:00 Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua

Jorge Fossati quedará en la memoria de los hinchas de Universitario para siempre. El técnico uruguayo comandó el plantel de Ate en la obtención del título 2023 y 2025, campeonatos que formaron parte del histórico tricampeonato merengue. En este contexto, el experimentado estratega se refirió a la llegada de Javier Rabanal como su reemplazante.

“Seguramente esto lo habrá estudiado el director de fútbol y él habrá entendido que es el técnico que ellos quieren para que guíe al plantel, el tipo de técnico que quieren, la personalidad que quieren, la idea futbolística que quiere”, dijo el ‘Nono’ en Radio Exitosa.

Asimismo, el exentrenador de la ‘U’ aseguró que si las autoridades cremas eligieron al español como su sustituto, no tiene tiene dudas que fue la mejor opción. “Todo eso se debe haber puesto en la balanza y si las autoridades de Universitario decidieron traerlo, por supuesto que reúne todas las las cualidades para ellos”.