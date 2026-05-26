Club Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado en un grupo muy exigente de la CONMEBOL Libertadores , donde suma cinco puntos. Al conjunto crema solo le queda un encuentro por disputar, el cual será este martes frente (7:30 p.m.) a Deportes Tolima en el estadio Monumental. Será un duelo decisivo para las aspiraciones del cuadro peruano, ya que una victoria podría acercarlo a los octavos de final del torneo continental. Sin embargo, el equipo no depende únicamente de sus propios resultados en caso no logre vencer a su rival de turno, y deberá esperar otros marcadores para conocer si logra avanzar a la siguiente etapa. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación que genera interés entre los fanáticos de la institución de Ate.

Universitario recibe a Deportes Tolima: ¿Qué necesita la ‘U’ para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Si el equipo liderado por Héctor Cúper derrota a Deportes Tolima, conseguirá su clasificación a la siguiente fase de la CONMEBOL Libertadores al alcanzar los ocho puntos. Con ese resultado, superará al conjunto colombiano y se colocará en el segundo lugar del Grupo B.

En caso de empate frente a Tolima, la ‘U’ quedará fuera de la Copa Libertadores 2026 al finalizar en la tercera posición del grupo. No obstante, aún tendría posibilidades de acceder a la Copa Sudamericana, siempre y cuando Club Nacional no consiga una victoria en su compromiso.

Si los merengues cae ante Tolima, también quedará eliminado de la Libertadores al mantenerse en el tercer puesto del Grupo B. Incluso podría terminar en la última posición si Club Nacional vence a Coquimbo Unido en la fecha final.

¿Qué dijo Héctor Cúper en conferencia de prensa tras empate ante Nacional?

El experimentado técnico de la ‘U’ dijo lo siguiente en conferencia: “Hice mucho hincapié en no perder ese orden. Sobre todo porque un equipo que quiere ganar debe ser muy ordenado defensivamente”. Asimismo, el estratega agregó: “Universitario lo que tiene que hacer es siempre ir a ganar. Si uno tiene orden defensivo, todo lo que se venga para adelante se va a poder hacer. No voy a celebrar un empate pero se vio algo importante, un cambio que se vio dentro del partido y que siempre ayuda. Eso va a servir”.

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 - Liga 1

Viernes 29 de mayo

Atlético Grau vs. Deportivo Moquegua - Estadio Campeones del 36 (15:00 horas)

Sábado 30 de mayo

ADT de Tarma vs. Cusco FC - Estadio Unión Tarma (11:00 horas)

Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (15:00 horas)

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos - Estadio Miguel Grau (17:30 horas)

Universitario vs. Sport Huancayo - Estadio Monumental (20:00 horas)

Domingo 31 de mayo

Melgar vs. Alianza Atlético - Estadio Monumental de la UNSA (11:00 horas)

FC Cajamarca vs. Alianza Lima - Estadio Héroes de San Ramón (13:15 horas)

Los Chankas vs. UTC de Cajamarca - Estadio Los Chankas (15:15 horas)

Cienciano vs. Sporting Cristal - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (17:00 horas)