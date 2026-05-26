Por Redacción EC

Club Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado en un grupo muy exigente de la CONMEBOL Libertadores, donde suma cinco puntos. Al conjunto crema solo le queda un encuentro por disputar, el cual será este martes frente (7:30 p.m.) a Deportes Tolima en el estadio Monumental. Será un duelo decisivo para las aspiraciones del cuadro peruano, ya que una victoria podría acercarlo a los octavos de final del torneo continental. Sin embargo, el equipo no depende únicamente de sus propios resultados en caso no logre vencer a su rival de turno, y deberá esperar otros marcadores para conocer si logra avanzar a la siguiente etapa. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación que genera interés entre los fanáticos de la institución de Ate.