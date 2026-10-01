Fabián Bustos volverá a Universitario de Deportes para afrontar un nuevo ciclo al frente del equipo, luego de que la institución llegara a un acuerdo con el entrenador argentino tras la salida de Héctor Cúper. Sin embargo, su retorno al cuadro crema tendrá una particularidad que marcará sus primeros partidos del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El estratega no podrá acompañar al plantel desde el banco de suplentes durante sus primeras presentaciones oficiales debido a una sanción disciplinaria que todavía debe cumplir. La medida fue impuesta durante su anterior etapa en el fútbol peruano y continúa vigente pese al tiempo transcurrido y a su paso por otros clubes. A continuación, te contamos todos los detalles de esta sanción y cuáles son los próximos encuentros de Universitario.

¿POR QUÉ FABIÁN BUSTOS NO PODRÁ ESTAR EN EL BANCO DE UNIVERSITARIO?

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol sancionó al técnico argentino con cuatro jornadas de suspensión debido a un festejo que protagonizó frente a los hinchas de Alianza Lima durante el clásico disputado el 5 de abril de 2025, correspondiente al Torneo Apertura. Bustos llegó a cumplir solamente una fecha antes de abandonar el fútbol peruano para asumir un nuevo desafío en Olimpia de Paraguay.

Por ello, todavía tiene pendientes tres jornadas de castigo. La sanción permanece vinculada al entrenador y no desaparece por cambiar de equipo o salir del país. En consecuencia, su regreso a Universitario comenzará con esta limitación.

Fabián Bustos fue sancionado cuatro fechas. (Foto: GEC)

¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ BUSTOS ANTES DE VOLVER AL BANCO?

El argentino tendrá que observar desde fuera de la zona técnica los siguientes tres compromisos de la ‘U’:

Universitario vs. FBC Melgar | Fecha 11

Alianza Atlético vs. Universitario | Fecha 12

Universitario vs. Juan Pablo II College | Fecha 13

Durante estos encuentros, su asistente técnico será quien asuma las funciones de conducción desde el banco. Aunque Bustos podrá acompañar al grupo, no tendrá permitido ocupar el espacio reservado para el entrenador durante esos compromisos. El argentino podrá volver a ocupar ese lugar cuando Universitario enfrente a Sport Boys por la fecha 14 del Clausura, en el estadio Monumental, según informa Infobae.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO QUE LE ESPERA A UNIVERSITARIO?

El equipo crema afrontará siete partidos en la recta final del Torneo Clausura 2026. Después del duelo ante Melgar, tendrá compromisos contra Alianza Atlético, Juan Pablo II, Sport Boys, Atlético Grau, CD Moquegua y Sport Huancayo. El calendario combina partidos en Lima con visitas al norte y a la altura de Huancayo.

Universitario llega a este tramo del campeonato ubicado a dos puntos de Deportivo Garcilaso. Bustos buscará recuperar al plantel y mantenerlo en la pelea por el torneo, aprovechando además el conocimiento que adquirió durante su primera etapa. Su experiencia previa también representa un antecedente importante para entender por qué la institución apostó nuevamente por el entrenador argentino en esta parte de la temporada. En aquel ciclo dirigió 49 encuentros, consiguió 29 triunfos, 12 empates y ocho derrotas, y conquistó el título nacional en el año del centenario.

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