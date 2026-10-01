Universitario recibe una noticia inesperada: Fabián Bustos no podrá estar en el banco por esta razón | Foto: Andina
Universitario recibe una noticia inesperada: Fabián Bustos no podrá estar en el banco por esta razón | Foto: Andina
Por Redacción EC

Fabián Bustos volverá a Universitario de Deportes para afrontar un nuevo ciclo al frente del equipo, luego de que la institución llegara a un acuerdo con el entrenador argentino tras la salida de Héctor Cúper. Sin embargo, su retorno al cuadro crema tendrá una particularidad que marcará sus primeros partidos del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El estratega no podrá acompañar al plantel desde el banco de suplentes durante sus primeras presentaciones oficiales debido a una sanción disciplinaria que todavía debe cumplir. La medida fue impuesta durante su anterior etapa en el fútbol peruano y continúa vigente pese al tiempo transcurrido y a su paso por otros clubes. A continuación, te contamos todos los detalles de esta sanción y cuáles son los próximos encuentros de Universitario.

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