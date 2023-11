Universitario de Deportes tiene motivos para festejar en este cierre de año. Luego de una gran campaña en la Liga 1 2023, el cuadro merengue logro salir campeón nacional después de nueve años de la mano de Jorge Fossati. Tras vencer a Alianza Lima en las finales, los cremas se proclamaron como los mejores. Además, tras ganarle también a los blanquiazules, se llevaron el primer lugar del Torneo de fútbol femenino con una gran actuación de las denominadas ‘Leonas’.

Universitario supera a Alianza en la tabla del hincha: cuánto público fue a los estadios durante la Liga 1 2023

Ahora, sumado a estos logros, se acaba de hacer oficial que Universitario se llevó el galardón como el equipo que más gente llevo al estadio durante el 2023. La Liga 1 dio a conocer las cifras del total de fanáticos que fueron a alentar a cada uno de los respecticos clubes de la competencia y, con gran ventaja sobre el resto, la ‘U’ se posicionó primero.

Los de Ate se ubican en el primer lugar con una asistencia de 667, 285 espectadores. Le siguen Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Cienciano, Garcilaso, entre otros. Cabe destacar que el cuadro que menos gente llevó al estadio fue Unión Comercio (12,420), mientras que en total asistieron 2389, 818 personas en 325 partidos que se jugaron durante el año en el torneo local. A continuación, observamos la tabla completa.





¿Qué dijo Carlos Lampe sobre su posible llegada a Universitario de Deportes?

Carlos Lampe, portero boliviano de Bolívar, confirmó que Universitario de Deportes mostró interés en ficharlo para su centenario. Sin embargo, Lampe también aclaró que, aunque hubo una consulta, actualmente tiene contrato por un año más con Bolívar, su actual club. De esta manera, el portero descartó movimientos inmediatos hacia el club crema.

Según Transfermarkt, el valor actual de Carlos Lampe en el mercado de pases es de 325,000 dólares. Su punto más alto fue en 2022, cuando defendía la camiseta de Atlético Tucumán, alcanzando los 700,000 dólares.

De esta manera podemos analizar, de alguna manera, cuál podría ser el costo potencial al que se enfrentaría Universitario de Deportes en caso desee avanzar en la negociación con el portero boliviano.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el interés de Jean Ferrari en fichar a Yoshimar Yotún?

En diálogo concedido para “Fútbol Como Cancha” de RPP, Jorge Fossati manifestó que por lo pronto se viene realizando un “análisis interno” tratando de “ponernos de acuerdo en varias cosas” y “hablando de posibilidades de jugadores”, pero evitando mencionar al volante de Sporting Cristal como posible refuerzo porque aún tiene contrato con Sporting Cristal.

Por otro lado, y tal y como se pronunciaron ambos directivos, Fossati aseguró que Jean Ferrari aún no le manifiesta ese interés expresado abiertamente ante los medios por contratar a Yoshimar Yotún, puntualizando que “a mí no me ha dicho nada al respecto”.

¿Qué es Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes es un club de fútbol peruano con sede en la ciudad de Lima. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios, y es considerado uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, un moderno recinto deportivo con capacidad para más de 80.000 espectadores. El equipo cuenta con una gran afición y rivaliza con otros equipos importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además del fútbol, Universitario de Deportes cuenta con equipos en otras disciplinas deportivas, como vóley, básquet y futsal, entre otras. El club ha sido reconocido como uno de los equipos más importantes e influyentes del Perú, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura y la sociedad peruana.

