El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo tendrá un ingrediente especial para el conjunto crema. Además de la importancia de los tres puntos en la recta final del Torneo Clausura, el equipo de Ate intentará dejar atrás una estadística que se mantiene desde hace varias temporadas: su última victoria en condición de visitante frente al ‘Rojo Matador’ se produjo en 2019. El compromiso, correspondiente a la fecha 17 del campeonato, representa una nueva oportunidad para que los merengues rompan esa racha y consigan un resultado que podría acercarlos al objetivo de quedarse con el segundo certamen del año. Sin embargo, el antecedente más reciente en territorio huancaíno no favorece a los merengues.

La última celebración crema en territorio huancaíno

Para encontrar el último triunfo de la ‘U’ en el estadio de Sport Huancayo es necesario retroceder hasta la temporada 2019. En aquella ocasión, los visitantes consiguieron imponerse por la mínima diferencia en un encuentro que se mantuvo igualado durante gran parte de su desarrollo.

El partido se resolvió cuando faltaban pocos minutos para el pitazo final. Alejandro Hohberg convirtió desde el punto de penal a los 87 minutos y aseguró el 1-0 para el equipo estudiantil, que por entonces tenía a Ángel Comizzo como entrenador. Aquella anotación terminó siendo suficiente para que los cremas se llevaran los tres puntos en el Clausura.

Los partidos posteriores no favorecieron a Universitario

Tras ese resultado, los enfrentamientos entre ambos equipos en Huancayo tuvieron que esperar. Durante las temporadas 2020 y 2021, los encuentros entre Universitario y Sport Huancayo se desarrollaron en Lima, debido a las medidas adoptadas por la organización del torneo en el contexto de la pandemia del COVID-19.

La actividad futbolística volvió a disputarse en territorio huancaíno a partir de 2022. Desde entonces, los clubes se reencontraron en cuatro oportunidades en el campo del ‘Rojo Matador’, pero Universitario no consiguió repetir la victoria que había celebrado tres años antes. Los resultados de esos compromisos mantuvieron pendiente la cuenta de los cremas como visitantes.

Un nuevo desafío para romper la estadística

Ahora, Universitario tendrá que afrontar otro examen en la Ciudad Incontrastable, con la posibilidad de cambiar una tendencia que se prolonga desde hace siete años. El antecedente de 2019 aparece como el último recuerdo favorable para los hinchas merengues cuando su equipo visita al conjunto huancaíno.

La expectativa estará puesta en el rendimiento del equipo de Ate y en su capacidad para conseguir un resultado que le permita seguir en la pelea por el Torneo Clausura. Frente a Sport Huancayo, los cremas no solo buscarán sumar fuera de casa: también tendrán la oportunidad de poner fin a una espera que comenzó con aquel penal convertido por Hohberg en los minutos finales de 2019.