Este domingo 9 de noviembre a las 3:00 p.m. (horario local de Perú), Universitario de Deportes se enfrenta con Alianza Lima por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Campomar, ubicado en Lurín. Para alcanzar este clásico por la final de la liga, el cuadro blanquiazul tuvo que derrotar a Carlos A. Mannucci en la semifinal, mientras Universitario también hizo lo correspondiente con Sporting Cristal.

El conjunto crema deberá ganar el partido de ida para alcanzar una opción al título del Clausura. Por su lado, Alianza Lima también está cada vez más cerca de consagrarse campeón de la Liga Femenina 2025, tras haber ganado el título del Torneo Apertura. La victoria de este clásico será decisiva para el fútbol peruano femenino.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima? Podrás sintonizar el partido a través de América TV y el aplicativo de Movistar TV, donde se emite la señal EN VIVO. Por último, también contarás con la cobertura de El Comercio.