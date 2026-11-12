La definición del Torneo Clausura 2026 tendrá uno de sus capítulos más emocionantes con el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo. El conjunto crema visitará al ‘Rojo Matador’ en la última jornada de la Liga 1, en un compromiso que puede determinar al ganador del segundo certamen del año y modificar el camino hacia el título nacional. La programación ya fue confirmada y los hinchas de ambos clubes estarán atentos a un resultado que también tendrá implicancias para Sporting Cristal, el tercer equipo que conserva posibilidades matemáticas de quedarse con el campeonato.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026, como parte de la fecha 17 del Torneo Clausura. El encuentro se desarrollará en el estadio IPD de Huancayo, donde el equipo local buscará aprovechar el respaldo de su público para cerrar la competición en lo más alto de la clasificación.

La Liga 1 estableció que el compromiso comenzará a las 3:00 p. m. (hora peruana). El horario coincidirá con el encuentro entre Sporting Cristal y Cienciano, que se jugará en el estadio Alberto Gallardo. La decisión de programar ambos partidos simultáneamente responde a la necesidad de garantizar igualdad deportiva, debido a que los dos resultados pueden influir en la definición del Clausura.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Huancayo en Perú y otros países?

Para los aficionados que seguirán el encuentro desde el extranjero, el horario también variará según la ubicación. En Perú, Colombia y Ecuador, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m.; en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), comenzará a las 4:00 p. m.; mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se jugará desde las 5:00 p. m. En México, el partido podrá seguirse a partir de las 2:00 p. m.

La expectativa por este enfrentamiento aumenta debido a que Sport Huancayo llega como líder del Clausura y depende de sí mismo para quedarse con el torneo. Universitario, por su parte, necesita conseguir los tres puntos para alcanzar la cima y esperar que el resultado del otro compromiso no favorezca a Sporting Cristal. Por ello, los 90 minutos en Huancayo serán determinantes para conocer al ganador de esta segunda parte de la temporada.

¿Qué canal transmitirá Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO?

El encuentro entre Sport Huancayo y Universitario será transmitido por L1 MAX, señal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga 1 2026. Los aficionados podrán seguir las incidencias a través de los operadores de televisión que incluyen este canal dentro de su programación.

Asimismo, el compromiso estará disponible mediante Liga 1 Play, plataforma de streaming que permite seguir los partidos del campeonato peruano desde dispositivos compatibles. De esta manera, los hinchas que no puedan acudir al estadio tendrán alternativas para acompañar a sus equipos en una jornada que promete emociones hasta el último minuto.

¿Cómo llegan Universitario y Sport Huancayo a este partido decisivo?

Sport Huancayo afronta la última jornada como primero del Torneo Clausura, con 34 puntos y una diferencia de goles de +9. El equipo dirigido por Richard Pellejero tiene la ventaja de jugar en casa y sabe que una victoria frente a Universitario le permitirá conquistar el campeonato sin depender de otros resultados. Su principal objetivo será aprovechar la localía y evitar que los cremas impongan condiciones.

Universitario llega con 32 unidades y una diferencia de goles de +11. El empate 2-2 frente a CD Moquegua en la jornada anterior complicó sus aspiraciones, pues le impidió alcanzar al líder antes de la última fecha. Ahora, el equipo de Fabián Bustos está obligado a ganar en una plaza complicada y deberá mostrar su mejor versión para mantener vigente la posibilidad de levantar el Clausura.

¿Qué necesita Universitario para ganar el Torneo Clausura 2026?

El escenario para el cuadro merengue es claro: necesita vencer a Sport Huancayo para llegar a los 35 puntos. Sin embargo, también deberá estar pendiente del resultado de Sporting Cristal frente a Cienciano. Si los celestes no consiguen ganar, Universitario tendrá el camino despejado para quedarse con el segundo torneo de la temporada, siempre que cumpla con su obligación de sumar los tres puntos.

Sport Huancayo, en cambio, será campeón del Clausura si derrota a la ‘U’. Si ambos equipos empatan, el conjunto huancaíno llegará a 35 unidades y dependerá de lo que suceda en el partido de Sporting Cristal. Los rimenses también tienen 32 puntos y necesitan ganar para alcanzar los 35, por lo que la diferencia de goles podría convertirse en un factor determinante. La definición se disputará en simultáneo para evitar ventajas deportivas.

El resultado también tendrá consecuencias para la definición del título nacional. Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura, ya espera conocer a su rival en la instancia decisiva, mientras Universitario busca mantenerse en la pelea por una nueva consagración. Por eso, el enfrentamiento en Huancayo no será solamente una disputa por tres puntos, sino una verdadera final anticipada para dos equipos que quieren cerrar el año celebrando.