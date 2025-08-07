Un nuevo campeonato de Primera División mantiene expectante a los fanáticos del fútbol peruano. El cuadro merengue se convirtió en campeón del Torneo Apertura 2025, manteniendo así su racha de éxito y la posibilidad de coronarse tricampeón si es que mantiene su buen momento en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Sin embargo, en esta segunda parte del año, son varios los clubes que tienen como objetivo ganar dicha competencia y llegar a las semifinales: Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cusco FC
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Cusco FC
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|7
|12
|2
|Sporting Cristal
|4
|3
|1
|0
|10
|0
|10
|10
|3
|Universitario
|4
|3
|1
|0
|9
|3
|6
|10
|4
|Garcilaso
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|5
|Sport Huancayo
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|6
|Alianza Lima
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
|7
|Melgar
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
|8
|Cienciano
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|4
|9
|Binacional
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|10
|Atlético Grau
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|11
|Juan Pablo II
|4
|1
|1
|2
|6
|8
|-2
|4
|12
|Ayacucho FC
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|-2
|4
|13
|Sport Boys
|4
|1
|1
|2
|1
|5
|-4
|4
|14
|Alianza Atlético
|4
|0
|3
|1
|1
|3
|-2
|3
|15
|Alianza Universidad
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
|16
|ADT
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|17
|Los Chankas
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
|18
|UTC
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|1
|19
|Comerciantes Unidos
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Universitario
|22
|15
|4
|3
|47
|15
|32
|49
|2
|Cusco FC
|22
|14
|4
|4
|42
|21
|21
|46
|3
|Sporting Cristal
|22
|13
|3
|6
|41
|24
|17
|42
|4
|Alianza Lima
|22
|12
|6
|4
|26
|15
|11
|42
|5
|Alianza Atlético
|22
|11
|4
|7
|29
|21
|8
|37
|6
|Sport Huancayo
|22
|11
|4
|7
|31
|28
|3
|37
|7
|Melgar
|22
|9
|9
|4
|31
|24
|7
|36
|8
|Deportivo Garcilaso
|21
|10
|4
|7
|33
|20
|13
|33
|9
|Cienciano
|22
|6
|6
|7
|34
|29
|5
|27
|10
|ADT
|21
|7
|6
|8
|25
|34
|-9
|27
|11
|Los Chankas
|21
|6
|8
|7
|27
|33
|-6
|26
|12
|Atlético Grau
|20
|6
|7
|7
|26
|28
|-2
|25
|13
|Sport Boys
|22
|6
|6
|10
|27
|33
|-6
|24
|14
|Juan Pablo II
|22
|6
|5
|11
|26
|36
|-10
|23
|15
|Binacional
|21
|5
|7
|9
|22
|35
|-17
|22
|16
|UTC
|21
|5
|5
|11
|19
|38
|-19
|20
|17
|Ayacucho FC
|22
|5
|4
|13
|18
|33
|-15
|19
|18
|Alianza Universidad
|23
|3
|5
|15
|20
|41
|-21
|14
|19
|Comerciantes Unidos
|21
|2
|6
|13
|20
|37
|-17
|12
Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2025
Domingo 3 de agosto
- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC (Finalizado)
Lunes 4 de agosto
- UTC 1-2 Cusco FC (Finalizado)
- Sport Boys 1-0 ADT (Finalizado)
- Cienciano 3-0 Los Chankas (Finalizado)
Martes 5 de agosto
- Alianza Universidad 0-2 Universitario de Deportes (Finalizado)
- Melgar 1-1 Juan Pablo II (Finalizado)
- Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal (Finalizado)
Miércoles 6 de agosto
- Atlético Grau 1-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)
- Deportivo Binacional 2-0 Alianza Atlético (Finalizado)
Descansa: Comerciantes Unidos
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Viernes 8 de agosto
- Comerciantes Unidos vs Cienciano (15:00 horas, L1 MAX, Estadio Juan Maldonado Gamarra)
Sábado 9 de agosto
- Ayacucho FC vs Alianza Lima (13:00 horas, L1 MAX, Estadio Ciudad de Las Americas)
- ADT vs Sport Huancayo (15:15 horas, L1 MAX, Estadio Unión Tarma)
- Universitario vs Sport Boys (18:30 horas, GOLPERU, Estadio Monumental)
Domingo 10 de agosto
- Sporting Cristal vs FBC Melgar (11:00 horas, L1 MAX, Estadio Alberto Gallardo)
- Los Chankas vs Atlético Grau (13:15 horas, L1 MAX, Estadio Los Chankas)
- Juan Pablo II vs Binacional (15:30 horas, L1 MAX, Complejo Deportivo Juan Pablo II)
Lunes 11 de agosto
- Alianza Atlético vs. UTC (15:00 horas, L1 MAX, Estadio Campeones del 36)
- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad (19:00 horas, L1 MAX, Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
Descansa en esta fecha: Cusco FC