Redacción EC
Redacción EC

Un nuevo campeonato de Primera División mantiene expectante a los fanáticos del . El cuadro merengue se convirtió en campeón del Torneo Apertura 2025, manteniendo así su racha de éxito y la posibilidad de coronarse tricampeón si es que mantiene su buen momento en el 2025 de la . Sin embargo, en esta segunda parte del año, son varios los clubes que tienen como objetivo ganar dicha competencia y llegar a las semifinales: , , y Cusco FC

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Cusco FC440081712
2Sporting Cristal43101001010
3Universitario431093610
4Garcilaso42206248
5Sport Huancayo42118717
6Alianza Lima412134-15
7Melgar412134-15
8Cienciano41125414
9Binacional31112204
10Atlético Grau311145-14
11Juan Pablo II411268-24
12Ayacucho FC411246-24
13Sport Boys411215-44
14Alianza Atlético403113-23
15Alianza Universidad410347-33
16ADT310214-33
17Los Chankas310238-53
18UTC301238-51
19Comerciantes Unidos301236-31

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Universitario22154347153249
2Cusco FC22144442212146
3Sporting Cristal22133641241742
4Alianza Lima22126426151142
5Alianza Atlético2211472921837
6Sport Huancayo2211473128337
7Melgar229943124736
8Deportivo Garcilaso21104733201333
9Cienciano226673429527
10ADT217682534-927
11Los Chankas216872733-626
12Atlético Grau206772628-225
13Sport Boys2266102733-624
14Juan Pablo II2265112636-1023
15Binacional215792235-1722
16UTC2155111938-1920
17Ayacucho FC2254131833-1519
18Alianza Universidad2335152041-2114
19Comerciantes Unidos2126132037-1712

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2025

Domingo 3 de agosto

- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Lunes 4 de agosto

- UTC 1-2 Cusco FC (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 ADT (Finalizado)

- Cienciano 3-0 Los Chankas (Finalizado)

Martes 5 de agosto

- Alianza Universidad 0-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Melgar 1-1 Juan Pablo II (Finalizado)

- Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal (Finalizado)

Miércoles 6 de agosto

- Atlético Grau 1-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

- Deportivo Binacional 2-0 Alianza Atlético (Finalizado)

Descansa: Comerciantes Unidos

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

  • Comerciantes Unidos vs Cienciano (15:00 horas, L1 MAX, Estadio Juan Maldonado Gamarra)

Sábado 9 de agosto

  • Ayacucho FC vs Alianza Lima (13:00 horas, L1 MAX, Estadio Ciudad de Las Americas)
  • ADT vs Sport Huancayo (15:15 horas, L1 MAX, Estadio Unión Tarma)
  • Universitario vs Sport Boys (18:30 horas, GOLPERU, Estadio Monumental)

Domingo 10 de agosto

  • Sporting Cristal vs FBC Melgar (11:00 horas, L1 MAX, Estadio Alberto Gallardo)
  • Los Chankas vs Atlético Grau (13:15 horas, L1 MAX, Estadio Los Chankas)
  • Juan Pablo II vs Binacional (15:30 horas, L1 MAX, Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Lunes 11 de agosto

  • Alianza Atlético vs. UTC (15:00 horas, L1 MAX, Estadio Campeones del 36)
  • Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad (19:00 horas, L1 MAX, Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Descansa en esta fecha: Cusco FC

TAGS