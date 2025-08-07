Un nuevo campeonato de Primera División mantiene expectante a los fanáticos del fútbol peruano. El cuadro merengue se convirtió en campeón del Torneo Apertura 2025, manteniendo así su racha de éxito y la posibilidad de coronarse tricampeón si es que mantiene su buen momento en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Sin embargo, en esta segunda parte del año, son varios los clubes que tienen como objetivo ganar dicha competencia y llegar a las semifinales: Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cusco FC

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 :

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Cusco FC 4 4 0 0 8 1 7 12 2 Sporting Cristal 4 3 1 0 10 0 10 10 3 Universitario 4 3 1 0 9 3 6 10 4 Garcilaso 4 2 2 0 6 2 4 8 5 Sport Huancayo 4 2 1 1 8 7 1 7 6 Alianza Lima 4 1 2 1 3 4 -1 5 7 Melgar 4 1 2 1 3 4 -1 5 8 Cienciano 4 1 1 2 5 4 1 4 9 Binacional 3 1 1 1 2 2 0 4 10 Atlético Grau 3 1 1 1 4 5 -1 4 11 Juan Pablo II 4 1 1 2 6 8 -2 4 12 Ayacucho FC 4 1 1 2 4 6 -2 4 13 Sport Boys 4 1 1 2 1 5 -4 4 14 Alianza Atlético 4 0 3 1 1 3 -2 3 15 Alianza Universidad 4 1 0 3 4 7 -3 3 16 ADT 3 1 0 2 1 4 -3 3 17 Los Chankas 3 1 0 2 3 8 -5 3 18 UTC 3 0 1 2 3 8 -5 1 19 Comerciantes Unidos 3 0 1 2 3 6 -3 1

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 22 15 4 3 47 15 32 49 2 Cusco FC 22 14 4 4 42 21 21 46 3 Sporting Cristal 22 13 3 6 41 24 17 42 4 Alianza Lima 22 12 6 4 26 15 11 42 5 Alianza Atlético 22 11 4 7 29 21 8 37 6 Sport Huancayo 22 11 4 7 31 28 3 37 7 Melgar 22 9 9 4 31 24 7 36 8 Deportivo Garcilaso 21 10 4 7 33 20 13 33 9 Cienciano 22 6 6 7 34 29 5 27 10 ADT 21 7 6 8 25 34 -9 27 11 Los Chankas 21 6 8 7 27 33 -6 26 12 Atlético Grau 20 6 7 7 26 28 -2 25 13 Sport Boys 22 6 6 10 27 33 -6 24 14 Juan Pablo II 22 6 5 11 26 36 -10 23 15 Binacional 21 5 7 9 22 35 -17 22 16 UTC 21 5 5 11 19 38 -19 20 17 Ayacucho FC 22 5 4 13 18 33 -15 19 18 Alianza Universidad 23 3 5 15 20 41 -21 14 19 Comerciantes Unidos 21 2 6 13 20 37 -17 12

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2025

Domingo 3 de agosto

- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Lunes 4 de agosto

- UTC 1-2 Cusco FC (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 ADT (Finalizado)

- Cienciano 3-0 Los Chankas (Finalizado)

Martes 5 de agosto

- Alianza Universidad 0-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Melgar 1-1 Juan Pablo II (Finalizado)

- Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal (Finalizado)

Miércoles 6 de agosto

- Atlético Grau 1-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

- Deportivo Binacional 2-0 Alianza Atlético (Finalizado)

Descansa: Comerciantes Unidos

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos vs Cienciano (15:00 horas, L1 MAX, Estadio Juan Maldonado Gamarra)

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC vs Alianza Lima (13:00 horas, L1 MAX, Estadio Ciudad de Las Americas)

ADT vs Sport Huancayo (15:15 horas, L1 MAX, Estadio Unión Tarma)

Universitario vs Sport Boys (18:30 horas, GOLPERU, Estadio Monumental)

Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs FBC Melgar (11:00 horas, L1 MAX, Estadio Alberto Gallardo)

Los Chankas vs Atlético Grau (13:15 horas, L1 MAX, Estadio Los Chankas)

Juan Pablo II vs Binacional (15:30 horas, L1 MAX, Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs. UTC (15:00 horas, L1 MAX, Estadio Campeones del 36)

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad (19:00 horas, L1 MAX, Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Descansa en esta fecha: Cusco FC