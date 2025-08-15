Un nuevo campeonato de Primera División mantiene expectante a los fanáticos del fútbol peruano. Universitario se convirtió en campeón del Torneo Apertura 2025, manteniendo así su racha de éxito y la posibilidad de coronarse tricampeón si es que mantiene su buen momento en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Sin embargo, en esta segunda parte del año, son varios los clubes que tienen como objetivo ganar dicha competencia y llegar a las semifinales: Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cusco FC.

Tabla de posiciones Liga 1 2025 - Torneo Clausura

Club PJ DF Puntos 1. Sporting Cristal 5 +11 13 1. Universitario 5 +7 13 2. Cusco FC 4 +7 12 4. Dep. Garcilaso 5 +4 9 5. Alianza Lima 5 0 8 6. Sport Huancayo 5 0 7 7. Alianza Atlético 5 0 6 8. ADT 4 -2 6 9. Chankas 4 -4 6 10. Cienciano 5 +1 5 11. Binacional 4 0 5 12. Juan Pablo II 5 -2 5 13. Melgar 5 -2 5 14. Atlético Grau 4 -2 4 15. Ayacucho 5 -3 4 16. Sport Boys 5 -5 4 17. Alianza Universidad 5 -3 4 18. Comerciantes Unidos 4 -3 2 19. UTC 4 -4 1

Tabla Acumulada Liga 1 2025

Club PJ DF Puntos 1. Universitario 23 +31 52 2. Cusco FC 22 +21 46 3. Sporting Cristal 23 +18 45 4. Alianza Lima 23 +12 45 5. Alianza Atlético 23 +10 40 6. Sport Huancayo 23 +2 37 7. Melgar 23 +7 36 8. Deportivo Garcilaso 24 +12 36 9. ADT 22 -8 30 10. Chankas 22 -5 29 11. Cienciano 23 +5 28 12. Atlético Grau 22 -3 26 13. Sport Boys 23 -7 24 14. Juan Pablo II 23 -10 24 15. Binacional 22 -13 23 16. UTC 22 -21 20 17. Ayacucho FC 23 -16 19 18. Alianza Universidad 23 -20 15 19. Comerciantes Unidos 22 -17 13

Resultados de la fecha 5 en la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima

ADT 1-0 Sport Huancayo

Universitario 1-0 Sport Boys

Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal 1-0 Melgar

Los Chankas 3-2 Atlético Grau

Juan Pablo II 0-0 Binacional

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético 2-0 UTC

Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Sábado 16 de agosto

- Alianza Universidad vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)

- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 17 de agosto

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)