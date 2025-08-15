Un nuevo campeonato de Primera División mantiene expectante a los fanáticos del fútbol peruano. Universitario se convirtió en campeón del Torneo Apertura 2025, manteniendo así su racha de éxito y la posibilidad de coronarse tricampeón si es que mantiene su buen momento en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Sin embargo, en esta segunda parte del año, son varios los clubes que tienen como objetivo ganar dicha competencia y llegar a las semifinales: Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cusco FC.
Tabla de posiciones Liga 1 2025 - Torneo Clausura
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Sporting Cristal
|5
|+11
|13
|1. Universitario
|5
|+7
|13
|2. Cusco FC
|4
|+7
|12
|4. Dep. Garcilaso
|5
|+4
|9
|5. Alianza Lima
|5
|0
|8
|6. Sport Huancayo
|5
|0
|7
|7. Alianza Atlético
|5
|0
|6
|8. ADT
|4
|-2
|6
|9. Chankas
|4
|-4
|6
|10. Cienciano
|5
|+1
|5
|11. Binacional
|4
|0
|5
|12. Juan Pablo II
|5
|-2
|5
|13. Melgar
|5
|-2
|5
|14. Atlético Grau
|4
|-2
|4
|15. Ayacucho
|5
|-3
|4
|16. Sport Boys
|5
|-5
|4
|17. Alianza Universidad
|5
|-3
|4
|18. Comerciantes Unidos
|4
|-3
|2
|19. UTC
|4
|-4
|1
Tabla Acumulada Liga 1 2025
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Universitario
|23
|+31
|52
|2. Cusco FC
|22
|+21
|46
|3. Sporting Cristal
|23
|+18
|45
|4. Alianza Lima
|23
|+12
|45
|5. Alianza Atlético
|23
|+10
|40
|6. Sport Huancayo
|23
|+2
|37
|7. Melgar
|23
|+7
|36
|8. Deportivo Garcilaso
|24
|+12
|36
|9. ADT
|22
|-8
|30
|10. Chankas
|22
|-5
|29
|11. Cienciano
|23
|+5
|28
|12. Atlético Grau
|22
|-3
|26
|13. Sport Boys
|23
|-7
|24
|14. Juan Pablo II
|23
|-10
|24
|15. Binacional
|22
|-13
|23
|16. UTC
|22
|-21
|20
|17. Ayacucho FC
|23
|-16
|19
|18. Alianza Universidad
|23
|-20
|15
|19. Comerciantes Unidos
|22
|-17
|13
Resultados de la fecha 5 en la Liga 1 2025
Viernes 8 de agosto
- Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano
Sábado 9 de agosto
- Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima
- ADT 1-0 Sport Huancayo
- Universitario 1-0 Sport Boys
Domingo 10 de agosto
- Sporting Cristal 1-0 Melgar
- Los Chankas 3-2 Atlético Grau
- Juan Pablo II 0-0 Binacional
Lunes 11 de agosto
- Alianza Atlético 2-0 UTC
- Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad
Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025
Viernes 15 de agosto
- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)
- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)
Sábado 16 de agosto
- Alianza Universidad vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)
- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)
- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)
- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)
Domingo 17 de agosto
- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)
- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)
- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)