Redacción EC
Un nuevo campeonato de Primera División mantiene expectante a los fanáticos del fútbol peruano. se convirtió en campeón del Torneo Apertura 2025, manteniendo así su racha de éxito y la posibilidad de coronarse tricampeón si es que mantiene su buen momento en el Torneo Clausura 2025 de la. Sin embargo, en esta segunda parte del año, son varios los clubes que tienen como objetivo ganar dicha competencia y llegar a las semifinales: , , y Cusco FC.

Tabla de posiciones Liga 1 2025 - Torneo Clausura

ClubPJDFPuntos
1. Sporting Cristal5+1113
1. Universitario5+713
2. Cusco FC4+712
4. Dep. Garcilaso5+49
5. Alianza Lima508
6. Sport Huancayo507
7. Alianza Atlético506
8. ADT4-26
9. Chankas4-46
10. Cienciano5+15
11. Binacional405
12. Juan Pablo II5-25
13. Melgar5-25
14. Atlético Grau4-24
15. Ayacucho5-34
16. Sport Boys5-54
17. Alianza Universidad5-34
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC4-41

Tabla Acumulada Liga 1 2025

ClubPJDFPuntos
1. Universitario23+3152
2. Cusco FC22+2146
3. Sporting Cristal23+1845
4. Alianza Lima23+1245
5. Alianza Atlético23+1040
6. Sport Huancayo23+237
7. Melgar23+736
8. Deportivo Garcilaso24+1236
9. ADT22-830
10. Chankas22-529
11. Cienciano23+528
12. Atlético Grau22-326
13. Sport Boys23-724
14. Juan Pablo II23-1024
15. Binacional22-1323
16. UTC22-2120
17. Ayacucho FC23-1619
18. Alianza Universidad23-2015
19. Comerciantes Unidos22-1713

Resultados de la fecha 5 en la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

  • Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto

  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima
  • ADT 1-0 Sport Huancayo
  • Universitario 1-0 Sport Boys

Domingo 10 de agosto

  • Sporting Cristal 1-0 Melgar
  • Los Chankas 3-2 Atlético Grau
  • Juan Pablo II 0-0 Binacional

Lunes 11 de agosto

  • Alianza Atlético 2-0 UTC
  • Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Sábado 16 de agosto

- Alianza Universidad vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)

- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 17 de agosto

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

