Universitario dio un golpe de autoridad y, tras ir cayendo dos sets a 0, remontó y venció 3-2 a Regatas Lima en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2024-25. De esta manera, el partido que decidirá el pase a la final se disputará tan solo unos días después. Aquí te contamos todos los detalles del denominado extra game.

Cuándo juegan Universitario vs. Regatas el extra game de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025

Cremas y celestes se enfrentarán en el partido definitorio de semifinales este miércoles 7 de mayo. La expectativa es enorme de parte de las hinchadas de ambos clubes, pues se espera un encuentro reñido y emocionante.

A qué hora juegan Universitario vs. Regatas el extra game de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Uruguay 7:00 p.m.

Paraguay:7:00 p.m.

¿Cómo ver EN VIVO las SEMIFINALES de la Liga Peruana de Vóley 2025?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció en conferencia de prensa que los partidos de la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV) serán transmitidos en vivo y en exclusiva por Latina Televisión a partir de la temporada 2024/25. Sin embargo, es importante destacar que el popular canal 2 solo pasará por señal abierta los cotejos que se desarrollen en los horarios de 3:15 p.m. y 5:00 p.m. Para estos y los otros encuentros de cada jornada puedes sintonizar Movistar Deportes.

Precios de las entradas para los encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2025

Las entradas las puedes adquirir por Joinnus:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 30 soles

Preferente Oriente: 40 soles

Preferente Occidente: 50 soles

Por qué los clubes se negaron a jugar la primera jornada

Luis Linares, presidente de Géminis y portavoz de los clubes, indicó que la decisión de los equipos de no participar en la primera fecha se debe a una alteración en las reglas que perjudica considerablemente su estabilidad financiera.

“El día de hoy hemos sido notificados de las bases con una modificatoria, dónde se intenta imponer el cobro de gastos operativos a descontarse de la taquilla de los clubes. Imagínense no tener una taquilla que pueda cubrir los gastos cuando no hay ingreso del público”, manifestó Linares.

Asimismo, Linares, en diálogo con Movistar Deportes, culpó a la FPV por la falta de organización, ya que no se gestionaron correctamente los trámites y permisos requeridos.

“Aquí hay una ineficiencia de la Federación al no haber solicitado la documentación a tiempo y no tener los permisos (...) Hasta que no se resuelva esta situación, los clubes nos vamos a mantener en la reserva de participar”, expresó.