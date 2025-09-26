La eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 no solo impactó en el ámbito futbolístico, sino que también provocó reacciones más allá del terreno de juego. La derrota (2-1) ante Universidad de Chile encendió la polémica en diversos medios de comunicación, y uno de esos espacios terminó siendo protagonizado de mala manera por Silvio Valencia y el popular ‘Chevaristo’.

¡Vergonzoso! Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ protagonizan tenso momento que acaba en pelea y se vuelve viral (VIDEO)

En la última emisión del programa deportivo Erick y Gonzalo, lo que comenzó como una simple discusión de puntos de vista derivó en una violenta pelea física entre ambos comunicadores.

Terrible lo que pasó en el programa de Erick & Gonzalo, donde el periodista Silvio Valencia fue atacado por su compañero Chevaristo luego de intercambiar duros adjetivos. #brutalidad #alianzalima #peru pic.twitter.com/FfVOaZbvAu — Baresi Studios (@BaresiStudios) September 26, 2025

Ambos hombres de prensa planteaban diferentes posiciones sobre lo que provocó la derrota de Alianza en Chile, sin embargo, el conflicto se encendió cuando empezaron los insultos.

Valencia utilizó un término despectivo para calificar a ‘Chevaristo’, quien en primera instancia prefirió alejarse. Sin embargo, al notar que Silvio seguía provocándolo, fue hasta su lugar y de manera abrupta lo empujó.

Apenas se dio esta situación, la transmisión del programa se cortó. La situación provocó reacciones de todo tipo en las redes sociales. En su mayoría, repudiaban lo hecho por los conocidos periodistas. Por ahora, no se sabe más sobre el futuro del programa o qué más sucedió una vez que se apagó la cámara.

¿Cómo fue la derrota de Alianza Lima ante Universidad de Chile?

El cuadro chileno selló su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras imponerse 2-1 sobre los victorianos, en un duelo disputado a puertas cerradas debido a una sanción de la Conmebol. El castigo fue consecuencia de los disturbios protagonizados por hinchas del club chileno y de Independiente de Argentina durante el partido de vuelta por los octavos de final, el pasado agosto.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un gol de Lucas Assadi a los 5 minutos, mientras que Javier Altamirano amplió la ventaja a los 51′. A pesar del descuento del cuadro peruano, el resultado fue suficiente para que los azules avanzaran a la siguiente fase, donde se medirán ante Lanús con la mirada puesta en la gran final del torneo continental.

Qué dijo ‘Pipo’ Gorosito sobre la eliminación en la Copa Sudamericana

El estratega argentino se presentó en conferencia y explicó su sentir tras la caída y eliminación de Alianza en la Sudamericana. “Estamos tan dolidos como los jugadores, teníamos mucha ilusión de llegar a la final. Quedamos afuera contra un buen equipo, que hoy encontró los goles al principio del partido, es un equipo que lleva mucho trabajo junto”, empezó diciendo el exjugador de River Plate.

“Teníamos mucha ilusión, desgraciadamente nos ganaron este partido.Un agradecimiento para todos los jugadores, por el día a día, por todo lo que pasa,el hincha de Alianza tiene que estar orgulloso del plantel que tiene”, agregó.