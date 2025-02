La exvoleibolista peruana Vivian Baella, quien fue una figuras destacada en la generación de ‘Las Matadorcitas’, con quienes incluso llegó a clasificar al Mundial Juvenil de Vóley Perú 2011, actualmente se encuentra fuera de las canchas y se encuentra en una nueva etapa de su vida. La exdeportista anunció a través de sus redes sociales que está en la dulce espera y pronto se convertirá en mamá. Sin embargo, también compartió nueva información sobre su actual trabajo como tripulante de cabina, revelando un importante cambio en su situación laboral mencionando que ahora trabaja en otra área.

¿CUÁL ES EL CAMBIO QUE TUVO VIVIAN BAELLA EN SU CENTRO DE TRABAJO?

La exvoleibolista contó a través de TikTok que, apenas se enteró de su embarazo, decidió informarle a su jefa. Como resultado, la aerolínea realizó un cambio significativo en sus funciones, reubicándola en una nueva área dentro de la empresa. Cabe destacar que esta medida no implica una suspensión definitiva; por el contrario, es un procedimiento establecido para proteger la salud y el bienestar de las trabajadoras gestantes.

“Muchos me han preguntado si sigo trabajando como tripulante de cabina ahora que estoy embarazada, y la respuesta es que no. Pero eso no quiere decir que me hayan despedido. Lo que pasa es que, cuando me enteré de mi embarazo, le escribí a mi jefa para avisarle mi situación, y ella inmediatamente gestionó mi baja a tierra”, mencionó Baella en un popular video que cuenta con más de 5 mil likes.

La ex ‘Matadorcita’ resaltó que esta medida forma parte del protocolo establecido por la aerolínea en la que trabaja. Además, mencionó que su reincorporación como tripulante de cabina dependerá de los resultados de sus próximos controles médicos. “En la aerolínea en la que estoy, las chicas que quedan embarazadas son asignadas a un área administrativa de apoyo. Me asignaron a una determinada área para desempeñarme. Depende de lo que diga el doctor en los controles sobre cuándo debo descansar y prepararme para dar a luz. Para regresar a volar, tendré que tomar algunos cursos en tierra y rendir exámenes de vuelo para poder retomar mis funciones como tripulante de cabina”, explicó.

¿QUIÉN COMPARTE SU VIDA JUNTO A VIVIAN BAELLA?

Se trata de Renzo Carmelino, quien fue su compañero de trabajo. Ambos se desempeñaban como tripulantes de cabina y se conocieron durante un vuelo a Cajamarca que compartieron. Aunque al principio no hubo una conexión inmediata, con el tiempo lograron acercarse y construir una relación estable, según recoge el diario La República.

¿CUÁLES FUERON LOS TÍTULOS QUE GANÓ VIVIAN BAELLA DURANTE SU CARRERA EN EL VÓLEY PERUANO?

Vivian Baella dejó su huella en el voleibol peruano al obtener importantes logros a lo largo de su carrera. Entre sus títulos más destacados se encuentran el campeonato en el Sudamericano Escolar de 2006, así como medallas en los torneos Sudamericanos Sub-18 y Sub-20. También consiguió la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 2009 y en la Copa Panamericana Sub-20 de 2011, además de un bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010.

Luego de retirarse del vóley, decidió incursionar en el fisicoculturismo, donde también ha brillado. En 2022, se coronó campeona absoluta en la Copa del Inca Cusco y, en 2023, logró imponerse en las categorías ‘Bikini Senior’ y ‘Fit Model’ en el Miss & Mister Lima.