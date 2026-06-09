Mientras la atención del planeta fútbol se concentra en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, en el Perú también comienza a crecer la expectativa por el inicio de la Copa de la Liga 2026. El torneo, que reunirá a equipos de la Liga 1 y la Liga 2 en busca de un nuevo título, dará su puntapié inicial este 11 de junio con una serie de encuentros que prometen emociones desde la primera fecha. Los principales clubes del país tendrán exigentes desafíos fuera de casa en el arranque de la competición. Universitario de Deportes deberá trasladarse a Trujillo para enfrentar a Pirata FC en el estadio Mansiche, en un duelo que marcará su debut en el certamen. Por su parte, Alianza Lima, que llega como vigente campeón del Torneo Apertura, iniciará su camino visitando a Universidad César Vallejo, con el objetivo de ratificar su condición de candidato al título. En tanto, Sporting Cristal afrontará una complicada salida hacia la selva peruana, donde se medirá ante Comerciantes FC en uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural. Con estos enfrentamientos, la Copa de la Liga 2026 levantará el telón de una competencia que buscará consolidarse como uno de los torneos más atractivos del calendario futbolístico nacional.

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Jueves 11 de junio

ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura

Viernes 12 de junio

Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo

Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche

Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre

Sábado 13 de junio

San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil

Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta

Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC

Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Domingo 14 de junio

Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas

Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia

César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Mansiche

Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 15 de junio

Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco

Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio por confirmar.

¿Qué selección ganará el Mundial 2026?

La firma especializada Opta Analyst elaboró una proyección estadística tras ejecutar 10.000 simulaciones del torneo. A partir de esos resultados, España aparece como la selección con mayores opciones de conquistar el campeonato. El combinado español encabeza la clasificación con un 16,1% de probabilidades de quedarse con el título, según recoge ESPN.

¿Qué selecciones completan el grupo de favoritos?

Detrás de España aparecen varias de las selecciones más competitivas de la actualidad. La lista de favoritos continúa de la siguiente manera:

España (16,1%)

Francia (13%)

Inglaterra (11,2%)

Argentina (10,4%)

Portugal (7%)