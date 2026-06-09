Por Kenyi Peña Andrade

Mientras la atención del planeta fútbol se concentra en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, en el Perú también comienza a crecer la expectativa por el inicio de la Copa de la Liga 2026. El torneo, que reunirá a equipos de la Liga 1 y la Liga 2 en busca de un nuevo título, dará su puntapié inicial este 11 de junio con una serie de encuentros que prometen emociones desde la primera fecha. Los principales clubes del país tendrán exigentes desafíos fuera de casa en el arranque de la competición. Universitario de Deportes deberá trasladarse a Trujillo para enfrentar a Pirata FC en el estadio Mansiche, en un duelo que marcará su debut en el certamen. Por su parte, Alianza Lima, que llega como vigente campeón del Torneo Apertura, iniciará su camino visitando a Universidad César Vallejo, con el objetivo de ratificar su condición de candidato al título. En tanto, Sporting Cristal afrontará una complicada salida hacia la selva peruana, donde se medirá ante Comerciantes FC en uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural. Con estos enfrentamientos, la Copa de la Liga 2026 levantará el telón de una competencia que buscará consolidarse como uno de los torneos más atractivos del calendario futbolístico nacional.