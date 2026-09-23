Por Redacción EC

Como parte de su preparación para los próximos desafíos internacionales, la selección peruana afrontará una nueva serie de partidos amistosos durante las fechas FIFA, en una etapa que servirá para probar variantes y evaluar el rendimiento de distintos jugadores. Bajo la dirección técnica de Mano Menezes, la Bicolor busca consolidar una idea de juego y llegar con mayores certezas a sus siguientes compromisos oficiales. Estos encuentros también permitirán al comando técnico observar alternativas en diferentes posiciones y dar minutos a futbolistas que podrían tener un papel importante en el futuro del equipo. En ese contexto, los hinchas ya pueden conocer la programación de los próximos duelos, así como los rivales, fechas, horarios y escenarios donde Perú volverá a pisar el campo de juego.