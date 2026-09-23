Como parte de su preparación para los próximos desafíos internacionales, la selección peruana afrontará una nueva serie de partidos amistosos durante las fechas FIFA, en una etapa que servirá para probar variantes y evaluar el rendimiento de distintos jugadores. Bajo la dirección técnica de Mano Menezes, la Bicolor busca consolidar una idea de juego y llegar con mayores certezas a sus siguientes compromisos oficiales. Estos encuentros también permitirán al comando técnico observar alternativas en diferentes posiciones y dar minutos a futbolistas que podrían tener un papel importante en el futuro del equipo. En ese contexto, los hinchas ya pueden conocer la programación de los próximos duelos, así como los rivales, fechas, horarios y escenarios donde Perú volverá a pisar el campo de juego.

¡Vuelve la Bicolor! Estos son todos los amistosos de Perú por fecha FIFA: hora, día y canal

Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)

(sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV) Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)

(martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV) Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)

(sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV) Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)

Lista de convocados de Perú para partidos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

Alfonso Barco (HNK Rijeka)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Erick Noriega (Gremio de Brasil)

César Inga (Universitario)

Volantes

André Carrillo (Corinthians de Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU de Ecuador)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Delanteros

Alex Valera (Universitario)

Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Jhonny Vidales (Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

Un duelo que abre una nueva etapa

El enfrentamiento ante Estados Unidos será el primero de una serie de cuatro partidos que Perú disputará entre septiembre y octubre. Después del compromiso en Orlando, la selección peruana continuará su agenda con encuentros frente a México, Canadá y Colombia, como parte de la preparación de cara al siguiente ciclo internacional.