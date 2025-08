El ‘deporte rey’ vuelve por todo lo alto a Europa, el denominado viejo continente donde las principales ligas arrancan la nueva temporada 2025-2026 contando con la participación de los clubes más importantes del mundo. Tras la culminación de torneos donde equipos como Liverpool y el PSG de Luis Enrique, lograron consagrarse hasta internacionalmente, ahora se confirman las fechas de inicio de la propia Premier League, Serie A, Bundesliga, entre otros certámenes donde el periodo de competencia suele comenzar a mediados del octavo mes del año.

Entre la llegada de refuerzos y amistosos de pretemporada, hoy vienen desarrollándose los instantes previos al estreno de jornadas que a nivel global captan el interés de los amantes del fútbol tomando en consideración la posibilidad de ver en escena a deportistas de verdadero élite.

Al respecto, te contamos que cada entidad europea encargada de organizar los más importantes torneos del mundo, ya ha definido los calendarios de partidos que conforman la temporada 2025-2026 de tanto la Premier League como La Liga de España, y asimismo Primeira Liga, Eredivise, Serie A, entre otros pertenecientes al viejo continente.

Con respecto a la primera jornada de dicho periodo, te compartimos no solamente las fechas de inicio programadas para cada liga mencionada, sino también el listado de duelos que forman parte del fixture integrado hasta por 72 compromisos anuales:

EREDIVISIE (Primera División de Países Bajos)

- Fecha 1

Viernes 8 de agosto, Fortuna Sittard vs. Go Ahead Eagles

Sábado 9 de agosto, NEC vs. Excelsior / Feyenoord vs. NAC / Heerenveen vs. Volendam / PSV vs. Sparta Rotterdam

Domingo 10 de agosto, Zwolle vs. Twente / AZ vs. Groningen / Ajax vs. SC Telstar / Utrecht vs. Heracles

PRIMEIRA LIGA (Primera División de Portugal)

- Fecha 1

Viernes 8 de agosto, Casa Pia vs. Sporting Lisboa

Sábado 9 de agosto, Nacional vs. Gil Vicente / Arouca vs. AVS

Domingo 10 de agosto, Famalicao vs. Santa Clara / Braga vs. Tondela / Moreirense vs. FC Alverca

Lunes 11 de agosto, Estoril vs. Estrela Amadora / Porto vs. Guimaraes

SERIE A (Primera División de Italia)

- Fecha 1

Sábado 23 de agosto, Genoa vs. Lecce / Sassuolo vs. Napoli / Roma vs. Bologna / Milan vs. Cremonese

Domingo 24 de agosto, Cagliari vs. Fiorentina / Como vs. Lazio / Juventus vs. Parma / Atalanta vs. Pisa /

Lunes 25 de agosto, Udinese vs. Hellas Verona / Inter vs. Torino

BUNDESLIGA (Primera División de Alemania)

- Fecha 1

Viernes 22 de agosto, Bayern vs. Leipzig

Sábado 23 de agosto, Leverkusen vs. Hoffenheim / Union Berlin vs. Stuttgart / Friburgo vs. Augsburgo / Heidenheim vs. Wolfsburgo / Frankfurt vs. Werder Bremen / St. Pauli vs. Dortmund

Domingo 24 de agosto, Mainz 05 vs. Colonia / Monchengladbach vs. Hamburgo

PREMIER LEAGUE (Primera División de Inglaterra)

- Fecha 1

Viernes 15 de agosto, Liverpool vs. Bournemouth

Sábado 16 de agosto, Aston Villa vs. Newcastle / Brighton vs. Fulham / Sunderland vs. West Ham / Tottenham vs. Burnley / Wolves vs. Manchester City

Domingo 17 de agosto, Chelsea vs. Crystal Palace / Nottingham Forest vs. Brentford / Manchester United vs. Arsenal / Leeds vs. Everton

Hoy desde España, la conocida ‘Liga de las Estrellas’ también genera expectativa como certamen europeo donde figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, entre otros de talla internacional, todavía defenderán las sedas de los equipos más representativos del mundo con miras a temporada 2025-2026 que arranca el viernes 15 de agosto.