Por Redacción EC

Si bien ya pasaron algunos días de la victoria de Universitario en el clásico ante Alianza Lima, todavía se sigue hablando de dicho encuentro. En tienda blanquiazul, Waldir Sáenz, ídolo y exfutbolista del equipo victoriano, salió al frente para criticar duramente a la ‘U’, asegurando que estaba seguro que el árbitro iba a favorecer supuestamente a los merengues. Además, el goleador envió un polémico mensaje, dando a entender que se ‘favoreció’ a la institución de Ate respecto a la sanción que recibió por los los descargos del árbitro del partido contra UTC, Michael Espinoza, y los jugadores Ángelo Campos y Piero Serra, quienes denunciaron presuntos insultos racistas de parte de los hinchas en el encuentro ante UTC. A continuación, te contamos qué dijo exactamente el exatacante, quien es muy querido y respetado por los fanáticos del equipo ‘íntimo’.