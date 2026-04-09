Si bien ya pasaron algunos días de la victoria de Universitario en el clásico ante Alianza Lima, todavía se sigue hablando de dicho encuentro. En tienda blanquiazul, Waldir Sáenz, ídolo y exfutbolista del equipo victoriano, salió al frente para criticar duramente a la ‘U’, asegurando que estaba seguro que el árbitro iba a favorecer supuestamente a los merengues. Además, el goleador envió un polémico mensaje, dando a entender que se ‘favoreció’ a la institución de Ate respecto a la sanción que recibió por los los descargos del árbitro del partido contra UTC, Michael Espinoza, y los jugadores Ángelo Campos y Piero Serra, quienes denunciaron presuntos insultos racistas de parte de los hinchas en el encuentro ante UTC. A continuación, te contamos qué dijo exactamente el exatacante, quien es muy querido y respetado por los fanáticos del equipo ‘íntimo’.

¡Waldir Sáenz no se guarda nada! Asegura que Alianza Lima perdió por el clásico por el árbitro y envía un misterio mensaje que genera polémica: “Está manejando todo”

“Eso no es de ahorita. A mí me preocupaba el árbitro, ni la ‘U’ me preocupaba, me preocupaba el árbitro. Han habido dos jugadas: la del foul a Quevedo, que estaba a puerta del arco de la ‘U’”, dijo Waldir en en Corner Blanquiazul. A su vez, Henry Quinteros, exjugador aliancista, añadió: “Qué casualidad que sale el fallo después del clásico sobre el tema de Universitario”.

“Gente, ya se metió el otro a la Videna y está manejando todo. Qué casualidad sale después del clásico la sanción. Ya, pues, no nacimos ayer ah. A la gente de Melgar, de Cristal, ojo al piojo. Para unos sale en el momento, para otros se demoran. Ya están metido adentro, están acomodando todo”, agregó Sáenz.

Resultados de la fecha 9 del Apertura

Viernes 3 de abril

Final | Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua

Final | Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau

Final | Cienciano 3-2 ADT

Sábado 4 de abril

Final | Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys

Final | Melgar 1-3 Cusco FC

Final | Universitario 1-0 Alianza Lima

Domingo 5 de abril

Final| Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidoso

Final| Juan Pablo II 2-1 UTC

Lunes 6 de abril

Final| FC Cajamarca 0-1 Los Chankas

Grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco FC (PER) e Independiente Medellín (COL).

Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco FC (PER) e Independiente Medellín (COL). Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) y Deportes Tolima (COL).

Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) y Deportes Tolima (COL). Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG)

Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG) Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona SC (ECU).

Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona SC (ECU). Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG).

Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG). Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) y Sporting Cristal (PER).

Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) y Sporting Cristal (PER). Grupo G: Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) y Mirassol (BRA).

Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) y Mirassol (BRA). Grupo H: Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) y Universidad Central (VEN)