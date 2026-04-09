Si bien ya pasaron algunos días de la victoria de Universitario en el clásico ante Alianza Lima, todavía se sigue hablando de dicho encuentro. En tienda blanquiazul, Waldir Sáenz, ídolo y exfutbolista del equipo victoriano, salió al frente para criticar duramente a la ‘U’, asegurando que estaba seguro que el árbitro iba a favorecer supuestamente a los merengues. Además, el goleador envió un polémico mensaje, dando a entender que se ‘favoreció’ a la institución de Ate respecto a la sanción que recibió por los los descargos del árbitro del partido contra UTC, Michael Espinoza, y los jugadores Ángelo Campos y Piero Serra, quienes denunciaron presuntos insultos racistas de parte de los hinchas en el encuentro ante UTC. A continuación, te contamos qué dijo exactamente el exatacante, quien es muy querido y respetado por los fanáticos del equipo ‘íntimo’.
“Eso no es de ahorita. A mí me preocupaba el árbitro, ni la ‘U’ me preocupaba, me preocupaba el árbitro. Han habido dos jugadas: la del foul a Quevedo, que estaba a puerta del arco de la ‘U’”, dijo Waldir en en Corner Blanquiazul. A su vez, Henry Quinteros, exjugador aliancista, añadió: “Qué casualidad que sale el fallo después del clásico sobre el tema de Universitario”.
“Gente, ya se metió el otro a la Videna y está manejando todo. Qué casualidad sale después del clásico la sanción. Ya, pues, no nacimos ayer ah. A la gente de Melgar, de Cristal, ojo al piojo. Para unos sale en el momento, para otros se demoran. Ya están metido adentro, están acomodando todo”, agregó Sáenz.
Viernes 3 de abril
Final | Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua
Final | Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau
Final | Cienciano 3-2 ADT
Sábado 4 de abril
Final | Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys
Final | Melgar 1-3 Cusco FC
Final | Universitario 1-0 Alianza Lima
Domingo 5 de abril
Final| Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidoso
Final| Juan Pablo II 2-1 UTC
Lunes 6 de abril
Final| FC Cajamarca 0-1 Los Chankas
- Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco FC (PER) e Independiente Medellín (COL).
- Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) y Deportes Tolima (COL).
- Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG)
- Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona SC (ECU).
- Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG).
- Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) y Sporting Cristal (PER).
- Grupo G: Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) y Mirassol (BRA).
- Grupo H: Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) y Universidad Central (VEN)