Este sábado 29 de noviembre, WWE ofrecerá a los seguidores de la lucha libre un cierre de temporada explosivo con Survivor Series 2025. El evento tomará vida en San Diego y estará marcado por dos enfrentamientos de WarGames, donde los equipos pondrán a prueba su poder, táctica y aguante. La velada promete secuencias épicas y momentos que quedarán grabados en la memoria, reafirmando a Survivor Series como una de las fechas más electrizantes del año para la compañía.

¿Cuál será el duelo más esperado del WWE Survivor Series 2025?

El final de temporada de la WWE tendrá lugar con Survivor Series 2025, un espectáculo cargado de intensidad que incluirá dos batallas de WarGames y el anticipado duelo entre John Cena y Dominik Mysterio. La cartelera promete una noche repleta de acción, sorpresas y enfrentamientos que consolidan este evento como uno de los más sobresalientes dentro del mundo de la lucha libre.

A qué hora ver WWE Survivor Series 2025 en vivo y online para no perderte ni un solo momento de la acción

18:00: Ciudad de México (México), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Managua (Nicaragua)

19:00: Lima (Perú), Bogotá (Colombia), Panamá y Quito (Ecuador)

Quito (Ecuador) 20:00: Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana

21:00: Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Asunción (Paraguay) y Montevideo (Uruguay) y Región de Magallanes.

Horario en España: 01:00

Así puedes ver el WWE Survivor Series 2025

Como es habitual con los PPV de WWE en Latinoamérica y España, Survivor Series 2025 podrá disfrutarse en Netflix, ofreciendo a los fanáticos la posibilidad de seguir todas las luchas, incluidos los enfrentamientos WarGames y el esperado duelo entre John Cena y Dominik Mysterio, desde la comodidad de sus hogares y en alta calidad de transmisión.

Cartelera femenina del WWE Survivor Series 2025

La cartelera femenina de WWE Survivor Series 2025 promete grandes emociones, con estrellas como AJ Lee, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Rhea Ripley e IYO SKY enfrentándose a Becky Lynch, mientras que las campeonas por parejas Asuka y Kairi Sane, junto a Nia Jax y Lash Legend (anteriormente conocida como la jugadora de la WNBA Anriel Howard), se medirán en un intenso combate de WarGames que garantiza acción y sorpresas.