André Carrillo, reconocido hincha de Alianza Lima —algo que ha reafirmado en más de una entrevista—, encendió la polémica hace algunos meses al declarar que no tendría problema en vestir la camiseta de Universitario de Deportes. Actualmente en las filas del Corinthians, el extremo peruano dejó claro que, por encima de sus preferencias personales, prioriza su carrera profesional. Y, en las últimas horas, Edison Flores, futbolista crema, aseguró que el ahora volante tiene la esperanza de ser merengue en un futuro.

¿Y su amor por Alianza Lima? Edison Flores sorprende y revela que André Carrillo quiere jugar en Universitario: “Tiene la intención”

“Carrillo es un crack. En el momento que está y el momento en lo que lo conocí, siempre ha sido importante para los equipos o selección”, empezó diciendo el ‘Oreja’ en el programa ‘Doble Punta’, a través de YouTube.

“Ha tenido momentos buenos y malos, pero siempre ha sido el diferente. Sí lo veo con la camiseta de la ‘U’. Las veces que hemos compartido, él tiene esa intención de ir a la ‘U’ porque se comunicaron con él, cuando se le acabó el contrato de Arabia, para ver la posibilidad y le gustó el trato que tuvieron con él”, agregó el referente de la ‘U’.

¿Qué había dicho Carrillo en otra entrevista sobre su posible llegada a Universitario?

Hace unas semanas, en entrevista para Full Deporte de Radio Ovación, la popular ‘Culebra’ dijo lo siguiente sobre la posibilidad de ir a Universitario. “No le cierro las puertas, no hay que hablar nunca de si vestirías o no porque uno es profesional y no sabe lo que puede pasar, estamos siempre abiertos. Obviamente yo soy hincha de Alianza, empecé ahí, estoy agradecido con el club pero nunca tuve contacto desde que salí del país”.

André Carrillo se ha mostrado predispuesto a vestirse de crema en el futuro. (Foto: Getty Images)

Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

- Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (Cancelado)

- Juan Pablo II 0-0 Cusco FC (Finalizado)

Sábado 23 de agosto

- Sporting Cristal 2-2 UTC (Finalizado)

- Los Chankas 2-1 Sport Boys (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 24 de agosto

- ADT 2-2 Melgar (Finalizado)

- Cienciano 1-0 Atlético Grau (Finalizado)

- Universitario 0-0 Alianza Lima (Finalizado)

Programación de la fecha 8 del Clausura

Viernes 12 de septiembre

13:00 UTC vs. Ayacucho FC

15:15 Sport Huancayo vs. Chankas CYC

Sábado 13 de septiembre

13:00 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

15:15 Alianza Atlético vs. Juan Pablo II

19:00 Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 14 de septiembre

12:30 Alianza UDH vs. Cienciano

15:00 Melgar vs. Universitario

17:30 Cusco FC vs. Sporting Cristal

Qué es la Liga 1

La Liga 1 de Perú es la máxima categoría del fútbol profesional en el país. Reúne a los clubes más importantes del territorio nacional y se disputa cada año con un sistema de competencia que puede incluir torneos como Apertura y Clausura, así como fases de playoffs para definir al campeón. Además de la lucha por el título, los equipos también compiten por clasificar a torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que convierte a la Liga 1 en un torneo clave para el desarrollo y la proyección del fútbol peruano.

Más allá del aspecto deportivo, la Liga 1 también tiene un papel importante en lo cultural y económico, ya que moviliza a miles de hinchas en todo el país y representa una plataforma de exposición para jóvenes talentos. A lo largo de su historia, ha sido escenario de clásicos intensos, momentos históricos y el surgimiento de grandes figuras del balompié nacional.