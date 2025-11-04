¿Y su hinchaje por Universitario? Miguel Trauco revela que el objetivo de Alianza Lima es evitar el tetracampeonato crema en 2026: “Sería...”

Miguel Trauco es uno de los futbolistas que reforzaron a Alianza Lima en principio de temporada. Pese a su identificación con Universitario, el lateral siempre se mostró muy profesional e identificado con cumplir los objetivos del cuadro blanquiazul para este 2025. A propósito de ello, el exFlamengo reveló que la meta aliancista para el próximo año es evitar el tetracampeonato crema.

“Me queda un año más de contrato, ya le he dicho a Franquito Navarro que me renueve por 5 años. Yo quiero retirarme ahí nomás. De verdad estoy muy cómodo que, si me llega la oferta para renovar, no hay ningún problema. A quien no le va a gustar jugar en un equipo grande, que siempre esté peleando arriba, que esté al día, sería loco el que diga que no”, dijo el lateral de Alianza en ‘El VAR con Olcese’.

“Este año nos queríamos sacar el peso del torneo internacional, que no se podía ganar y todo eso. Ya lo hicimos y ya está. Ahora se viene esto de evitar que el compadre gane su cuarto campeonato seguido”, agregó Trauco.

¿Están de acuerdo los hinchas de Alianza Lima? Estos son los dos futbolistas que no deben seguir en el club blanquiazul para Reimond Manco: “No es lo mismo”

Reimond Manco, exfutbolista, criticó duramente a algunos futbolistas del club blanquiazul y dio tres nombres que no deberían seguir la próxima temporada.

“Para mí no debería continuar, cerrado, Ceppelini.¿Por qué? Seguramente muchos me dirán ‘pero tú también salías’, es que no es por eso, porque salía o dejó de salir. En el campo tampoco ha demostrado lo que se supone que tenía que jugar”, empezó diciendo Manco en ‘A la Cama con el Rei’.

“Creo que también cuando trajeron a Gaspar Gentile, que no es lo mismo jugar en Cienciano que en Alianza Lima. La presión no es la misma, la hinchada, los colores, hay muchas cosas que hacen que no sea lo mismo”, agregó el popular ‘Rei’.

Asimismo, el exJuan Aurich dijo que Alianza debe definir cuanto antes si seguirán o no Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Además, exigió que contraten un jugador que le compita el puesto de titular a Kevin Quevedo.

Programación de la fecha 18 del Clausura en la Liga 1 2025

Viernes 7 de noviembre

13:00 Cusco FC vs. Sport Boys

15:15 Sporting Cristal vs. Cienciano

21:00 Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Sábado 8 de noviembre

13:00 Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos

15:15 Juan Pablo II vs. Atlético Grau

Domingo 9 de noviembre

13:00 UTC vs. Sport Huancayo

15:15 Alianza Atlético vs. Alianza UDH

Lunes 10 de noviembre

15:00 ADT vs. Chankas CYC