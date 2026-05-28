El Mundial 2026 empezó a jugarse mucho antes del primer partido. Mientras los aficionados de 48 selecciones cuentan los días para ver al torneo más grande de la historia con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, una industria criminal completamente paralela ya lleva meses afinando sus jugadas en otro campo: internet. No se trata de unos pocos estafadores improvisados vendiendo boletos falsos en redes sociales. Es una operación organizada, masiva y cada vez más sofisticada, que usa inteligencia artificial, técnicas de ingeniería social y replicas visuales casi perfectas del ecosistema oficial de la FIFA para robar dinero, datos personales e identidades digitales a hinchas de todo el mundo.

Los números son contundentes. Desde el 1 de agosto de 2025, la empresa Check Point Software Technologies identificó más de 4,300 dominios sospechosos vinculados al Mundial, la FIFA o las ciudades sede, creados con patrones automatizados. La compañía de ciberseguridad ESET, por su parte, detectó al menos cinco páginas web que suplantan con exactitud el portal oficial de la FIFA para ofrecer entradas, merchandising y registros VIP que nunca llegarán. Y Kaspersky advirtió que México, uno de los tres países anfitriones, podría enfrentar hasta 60 millones de intentos de ciberataque durante el mes del torneo, una cifra que duplicaría los registros de 2025.

El mecanismo es siempre el mismo, aunque sus disfraces cambien. Los defraudadores construyen identidades digitales falsas usando logotipos, fotografías, tipografías, paletas de colores y estilos gráficos que imitan la imagen de las páginas oficiales. Luego impulsan anuncios en redes sociales, envían correos masivos y distribuyen mensajes de texto con supuestas ventas exclusivas para dirigir a los aficionados a esos portales, donde se les solicita nombre completo, dirección, número de tarjeta bancaria y código de seguridad. En el momento en que el usuario ingresa sus datos de pago, la información viaja directamente a manos de los criminales sin que se entregue ningún producto real. La víctima no solo pierde el dinero de las entradas: su identidad financiera queda expuesta.

Las trampas más comunes: del typosquatting a las apps falsas

El primer sitio fraudulento identificado por ESET es ‘fifa26.shop’, que aplica una técnica conocida como typosquatting: crear dominios muy parecidos al legítimo alterando apenas una letra o un símbolo para confundir. La página copia con exactitud la estética, colores y menús de navegación de la web oficial. Pero ‘fifa26.shop’ no está solo. ESET también identificó dominios como ’26-fifa.com’, y otros usando extensiones .site, .store y .shop, que mantienen una apariencia visual muy similar a la del portal oficial del torneo. Según la firma, estas campañas no son hechos aislados, sino operaciones organizadas diseñadas para mantenerse activas incluso cuando algunos dominios son dados de baja.

Dominio fraudulento Técnica Riesgo fifa26.shop Typosquatting Robo de tarjeta bancaria 26-fifa.com Clon visual Robo de datos personales fifa*.site / *.store Phishing masivo Identidad + datos bancarios Apps streaming no oficiales Malware Acceso a dispositivo completo

A las páginas de boletos falsos se suma otra amenaza que crece a gran velocidad: las aplicaciones fraudulentas de streaming. Ante el incremento de fraudes vinculados al Mundial 2026, autoridades mexicanas de seguridad cibernética lanzaron una alerta para prevenir estafas digitales y robo de información personal a través de aplicaciones falsas que prometen acceso gratuito a las transmisiones de los partidos. Estas apps, que aparecen incluso en tiendas de terceros con nombres como “Mundial 2026 Live” o “FIFA TV Free”, instalan malware que puede dar acceso remoto al dispositivo, capturar contraseñas bancarias o activar la cámara y el micrófono sin que el usuario lo sepa. Según cifras de Kaspersky, el 47% de los mexicanos todavía desconoce que un código QR falso puede comprometer aplicaciones bancarias y permitir el robo de información financiera.

Señales de alerta — Actúa antes de hacer clic

URLs con extensiones .shop, .store o .site que no sean fifa.com

Descuentos del 50% o más en entradas o productos oficiales

Frases de presión: “últimos 3 disponibles”, “oferta expira en 10 minutos”

Anuncios patrocinados en Google o redes que redirijan a dominios desconocidos

Solicitud de depósito a cuenta personal o transferencia antes de confirmar

Apps de streaming fuera de la App Store o Google Play oficial

Correos con remitentes como info@fifa-2026support.net o similares

El peligro invisible: WiFi públicas y QR en las sedes

El riesgo no termina cuando el aficionado llega al estadio o a las fan zones. El uso de smartphones será constante durante el Mundial, y las redes WiFi abiertas de las sedes, hoteles y zonas de concentración son uno de los vectores de ataque más subestimados. Los expertos recomiendan evitar conectarse a redes WiFi públicas o, en su defecto, utilizar una VPN para cifrar el tráfico. Los ciberdelincuentes montan con facilidad redes falsas con nombres creíbles como “FIFA_Fan_Zone_WiFi” o “Estadio_Invitados” para interceptar todo lo que el usuario envía: contraseñas, sesiones bancarias, correos electrónicos. Una sesión de tres minutos en una red comprometida puede ser suficiente para vaciar una cuenta.

Los códigos QR son otra frontera peligrosa que muchos aficionados ignoran. En las ciudades sede habrá miles de QR pegados en postes, mesas de bares, folletos y accesos de transporte. Algunos no serán los que parecen. La técnica del “QR hijacking” consiste en superponer o reemplazar un código QR legítimo por uno falso que redirige a una página de phishing o descarga directamente un archivo malicioso. Ante el aumento de fraudes digitales, los especialistas recomendaron no escanear códigos QR de origen dudoso, desconfiar de paquetes inesperados y revisar cuidadosamente las páginas web antes de ingresar datos personales. La regla es simple: si el QR no está impreso en material oficial verificado, lo más seguro es ignorarlo.

La guía definitiva para disfrutar el Mundial sin caer en la trampa

La buena noticia es que prácticamente todas estas estafas son evitables con hábitos digitales concretos. Los expertos de ESET, Kaspersky y Virmar Ciberseguridad coinciden en que la principal defensa no es tecnológica, sino conductual: la principal defensa sigue siendo la atención: verificar la URL, desconfiar de las ofertas imposibles y acceder únicamente a canales oficiales. Escribir manualmente “fifa.com/tickets” en el navegador en lugar de hacer clic en un enlace externo tarda tres segundos y puede ahorrar miles de dólares. El torneo más visto del planeta merece ser vivido con la misma intensidad en las gradas y con la misma cautela en el celular.

Protocolo de seguridad - Mundial 2026

Solo FIFA.com/ticketsEscribe la URL manualmente. Nunca hagas clic en enlaces de correos, WhatsApp o redes sociales para comprar entradas. Verifica el HTTPS y el dominio exactoEl candado verde no garantiza nada; el dominio debe ser fifa.com, sin variaciones. Cualquier letra extra es una trampa. Activa autenticación de dos factores (2FA)En todas tus cuentas bancarias y de correo antes de viajar o realizar pagos relacionados con el torneo. Usa una tarjeta virtual o de prepagoPara pagos en línea relacionados con el Mundial. Así limitas la exposición de tus cuentas principales. VPN siempre en redes públicasHoteles, aeropuertos, fan zones y estadios. Sin VPN, tu tráfico es visible para cualquiera en la misma red. Desconfía del 80% de descuentoSi un jersey oficial cuesta $150 y te lo ofrecen a $25, es una estafa. Los estafadores saben que la lógica se apaga con la emoción futbolera. No escanees QR no verificadosSolo los impresos en material oficial, tickets físicos o pantallas del estadio. El QR de un cartel callejero puede ser trampa.

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