Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La guía que todo aficionado debe leer antes de comprar cualquier entrada o paquete del Mundial. (Magnific IA)
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Por Redacción EC

El Mundial 2026 empezó a jugarse mucho antes del primer partido. Mientras los aficionados de 48 selecciones cuentan los días para ver al torneo más grande de la historia con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, una industria criminal completamente paralela ya lleva meses afinando sus jugadas en otro campo: internet. No se trata de unos pocos estafadores improvisados vendiendo boletos falsos en redes sociales. Es una operación organizada, masiva y cada vez más sofisticada, que usa inteligencia artificial, técnicas de ingeniería social y replicas visuales casi perfectas del ecosistema oficial de la FIFA para robar dinero, datos personales e identidades digitales a hinchas de todo el mundo.