A solo pocos meses de que se lleve a cabo el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Y es que, el camino hacia la Copa del Mundo llega a su recta final, luego de que se definieran algunos boletos y sellaran su pasaje a Norteamérica. Así, la competencia estará conformada por 104 partidos, en reemplazo de los 64 disputados en el anterior torneo, y se desarrollará a lo largo de 39 días en 16 sedes. Por consiguiente, el máximo ente del fútbol oficializó los grupos y los estadios donde se disputarán los partidos en busca de la máxima copa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS PARA EL MUNDIAL 2026?

Tras finalizado el repechaje, varios países de distintos continentes obtuvieron los últimos boletos para el Mundial 2026. En esta oportunidad, las selecciones que ganaron sus partidos correspondiente al Repechaje Internacional son República Democrática del Congo e Irak, mientras que en el Repechaje Europeo fueron Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina. De esta manera, conforman las 48 equipos que jugarán el mundial entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, te presentamos los grupos oficiales para el presente torneo:

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Grupo B : Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F : Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I : Francia, Senegal, Noruega e Irak

: Francia, Senegal, Noruega e Irak Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

: Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K : Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

¿QUÉ ESTADIOS SERÁN SEDES DEL MUNDIAL 2026?

La Copa Mundial de la FIFA se celebrará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, serán 16 ciudades anfitrionas distribuidas de la siguiente manera:

Sede México

Ciudad de México: Estadio Azteca (83 000)

Estadio Azteca (83 000) Guadalajara: Estadio Akron (48 000)

Estadio Akron (48 000) Monterrey: Estadio BBVA (53 500)

Sede USA

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (75 000)

Mercedes-Benz Stadium (75 000) Boston: Gillette Stadium (65 000)

Gillette Stadium (65 000) Dallas: AT&T Stadium (94 000)

AT&T Stadium (94 000) Houston: NRG Stadium (72 000)

NRG Stadium (72 000) Kansas City: Arrowhead Stadium (73 000)

Arrowhead Stadium (73 000) Los Angeles: SoFi Stadium (70 000)

SoFi Stadium (70 000) Miami: Hard Rock Stadium (65 000)

Hard Rock Stadium (65 000) New York/New Jersey: MetLife Stadium (82 500)

MetLife Stadium (82 500) Philadelphia: Lincoln Financial Field (69 000)

Lincoln Financial Field (69 000) San Francisco Bay Area : Levi’s Stadium (71 000)

: Levi’s Stadium (71 000) Seattle: Lumen Field (69,000)

Sede Canadá