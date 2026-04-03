Por Redacción EC

A solo pocos meses de que se lleve a cabo el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Y es que, el camino hacia la Copa del Mundo llega a su recta final, luego de que se definieran algunos boletos y sellaran su pasaje a Norteamérica. Así, la competencia estará conformada por 104 partidos, en reemplazo de los 64 disputados en el anterior torneo, y se desarrollará a lo largo de 39 días en 16 sedes. Por consiguiente, el máximo ente del fútbol oficializó los grupos y los estadios donde se disputarán los partidos en busca de la máxima copa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.