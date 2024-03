Yoshimar Yotún fue el más reciente invitado de “Enfocados”, podcast para YouTube de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En esta edición, hablaron sobre la carrera del actual volante de Sporting Cristal e incluso se mencionaron anécdotas de la selección peruana. En esta línea, el popular ‘Yoshi’ reveló cómo es la interacción de su Oliver Sonne con sus compañeros, pues como se sabe, el peruano-danés no domina muy bien el español.

¿CÓMO LE CUESTA HABLAR ESPAÑOL A OLIVER SONNE EN LA SELECCIÓN PERUANA, SEGÚN YOSHIMAR YOTÚN?

Primero que nada, debemos señalar que el popular “Yoshi” no participó de la primera convocatoria de Jorge Fossati a cargo de la selección peruana debido a que se encontraba lesionado, por lo que no ha vuelto a interactuar con Oliver Sonne en la última fecha FIFA. Debido a esto es que no puede asegurar cómo el peruano-danés maneja el español actualmente.

Ahora bien, consultado por Jefferson Farfán si Oliver Sonne ya habla español, Yoshimar Yotun recordó que el lateral del Silkeborg IF aún no lo habla muy bien. No obstante, manifestó su suposición de que el jugador ya debe estar interactuando con más frecuencia con sus compañeros, y que además ya debe estar estudiando el idioma. “Ahora imagino que se habrá soltado y estará estudiando. Pero la primera vez que llegó, no sabía nada”, comentó.

Por otro lado, el mediocampista celeste indicó que posiblemente al lateral le cueste aprender el idiomar debido a que todos hablan con un léxico distinto. “Nosotros hablamos pura jerga”, comentó.

Finalmente, para concluir su suposición de que Sonne ya debe estar interactuando con mayor frecuencia, resaltó su reciente debut con Perú. “Hay otra cosa importante: ya jugó. Incluso se achoró. La gente ya sabe cómo juega, ya se soltó”, sostuvo.

¿CÓMO FUE LA OCASIÓN EN QUE YOSHIMAR YOTÚN TRATÓ DE INTEGRAR A OLIVER SONNE AL GRUPO DE LA ‘BICOLOR’?

Cuando Jefferson Farfán opinó que uno aprende más rápido un nuevo idioma cuando convive con sus compañeros, Yoshimar Yotún recordó la ocasión en que trató de integrar a Oliver Sonne a la selección peruana.

Para esto, se contextualizó que cuando hay una concentración de la ‘Bicolor’, hay diferentes grupos dispersos en varias mesas. El lateral decidió sentarse en la misma mesa con Aldo Corzo, Luis Abram, Alexander Callens y Miguel Trauco, personas que saben inglés y que por sus compañeros son considerados como tranquilos.

Entonces, el mediocampista cervecero se acercó a él para llevarlo a su mesa, donde estaban Luis Advíncula, Edison Flores, Andy Polo, entre otros que son considerados como juguetones. La intención de ‘Yoshi’ era jalarlo a su mesa para que se suelte ante las bromas de sus compañeros, y en caso de que no entendiera nada, Renato Tapia, quien también formaba parte de la mesa, le iba a traducir.

Sin embargo, Sonne decidió quedarse en el lugar donde estaba y Yotún comprendió su decisión, pues sabe bien lo que es llegar a un lugar donde no conoces el idioma y aislarte a un lado.