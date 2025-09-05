Tras la dolorosa goleada por 3-0 sufrida ante Uruguay en el mítico Estadio Centenario de Montevideo —resultado que selló la eliminación de Perú de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026—, solo una voz se alzó en medio del silencio. Yoshimar Yotún fue el único integrante de la selección que dio un paso al frente y habló ante los medios, asumiendo el golpe con entereza. Además, aseguró que le hubiera gustado tener a Paolo Guerrero en esta última fecha doble.

“¿Paolo dijo que ya se retiraba? Sí, creo que dijo que se retiraba en estas dos últimas fechas. Lamentablemente, tuvo una lesión y hubiera sido hermoso retirarse en el estadio Nacional lleno. Hay que seguir trabajando, es la única manera para poder sacar esto adelante”, dijo ‘Yoshi’ ante el micrófono de América Deportes, mostrando cierto fastidio por la pregunta de un periodista de dicho canal, quien dio entender que habían jugadores que cumplieron un ciclo con la selección nacional.

Asimismo, Yotún detalló lo complicado que fue el encuentro ante el cuadro ‘charrúa’. “Es un momento difícil, la verdad. Porque venimos a hacer todo lo posible, pero nos encontramos con una selección bastante fuerte”.

Por último, el experimentado volante dijo lo siguiente: “Hay que seguir trabajando, lo importante es que hay que rescatar que el equipo se dio íntegro, que jugaron varios chicos que de seguro estarán muchísimos años en la selección. Nos vamos tristes, porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha”.

Quiénes marcaron los goles de Uruguay ante Perú

El primer gol de los ‘Charrúas’ fue marcado por Rodrigo Aguirre. En el segundo tiempo, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas sentenciaba el partido en Montevideo. Al final, la alegría fue total para la hinchada celeste.

Uruguay no tuvo problemas para vencer a Perú en el histórico Centenario. (Foto: Getty Images) / Ernesto Ryan

Resultados de la fecha 17 de las Eliminatorias

Argentina 3-0 Venezuela (Finalizado)

- Perú 0-3 Uruguay (Finalizado)

- Ecuador 0-0 Paraguay (Finalizado)

- Colombia 3-0 Bolivia (Finalizado)

- Brasil 3-0 Chile (Finalizado)

Cómo se juega la fecha 18 de las Eliminatorias

18.00: Ecuador vs. Argentina (Guayaquil)

18:30: Bolivia vs. Brasil (El Alto)

18:30: Venezuela vs. Colombia (Maturín)

18:30: Perú vs. Paraguay (Lima)

18:30: Chile vs. Uruguay (Santiago de Chile)

Cómo se juegan las Eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas son el proceso clasificatorio mediante el cual las selecciones nacionales de la CONMEBOL compiten por un cupo en la Copa Mundial de la FIFA. A diferencia de otras confederaciones, este torneo se disputa en un formato de liga todos contra todos, a lo largo de varios años, donde cada país juega partidos de ida y vuelta.

Es considerado uno de los certámenes más exigentes del planeta por la intensidad de sus duelos, la calidad de sus equipos y la diversidad geográfica y climática que enfrentan los jugadores. Más que una competencia, es una verdadera maratón futbolística que define qué naciones representarán a Sudamérica en el evento más importante del fútbol mundial.