La selección peruana sigue sin conocer la victoria en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En esta ocasión, por la fecha 5 la Bicolor perdió 0-2 frente a Bolivia colocándose en el fondo de la tabla con solo un punto. No obstante, uno de los seleccionados que tuvo un buen desempeño por su juego fue Piero Quispe, que no pude declarar a la prensa nacional debido a que Yoshimar Yotún se lo llevó a los camerinos.

¿POR QUÉ PIERO QUISPE NO DECLARÓ AL FINAL DEL PARTIDO BOLIVIA VS. PERÚ?

Tras finalizar el partido, donde la selección peruana no pudo ganar de visita a los altiplánicos, Pedro García, periodista de Movistar Deportes, se acercó a Piero Quispe para entrevistarlo y conocer su opinión respecto al duelo ante la Verde, además de su debut con la selección absoluta en estas Eliminatorias 2026. Sin embargo, apareció Yotún y se llevó al atacante de 22 años para que no declare con el medio de comunicación.

“Piero, dame un segundo. Acá está Piero Quispe, un jugador espléndido el día de hoy pese a la derrota... Yotún se lo lleva”, se logró escuchar sorprendido al comentador deportivo durante la transmisión de Movistar Deportes que en su reemplazo habló Renato Tapia.

¿QUÉ DIJO COKI GONZÁLES SOBRE CARLOS ZAMBRANO?

Mientras se transmitía en vivo por la señal de Latina TV la previa del Bolivia vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, Coki Gonzáles no dejó pasar el momento para recriminar la titularidad de Carlos Zambrano en la selección peruana debido a su actual estado físico.

“Yo quisiera que Zambrano sea tan bueno en el partido de hoy como es escapándose de la nutricionista de Alianza Lima, que no lo ve hace cuatro semanas. Eso quisiera, que tenga ese nivel de rendimiento, que se escape tan bien como de la nutricionista”, reveló.

Asimismo, antes del partido contra los altiplanicos, utilizó su canal de Youtube para demostrar las razones por el que el ‘Kaiser’ no tendría que ser titular en el encuentro. La figura de Latina sostuvo que el defensor de Alianza Lima no se encuentra en su mejor momento futbolístico y así quedó demostrado particularmente en la final del título de la Liga 1 2023 contra Universitario de Deportes.

“Nadie va a discutir que Zambrano es un jugador excepcional, que ha tenido una carrera maravillosa y que en la selección ha tenido rendimientos importantes, pero hoy no es un buen momento para él. No jugó una buena final, tiene responsabilidad en el gol del ‘Orejas’ Flores, pero además, físicamente no está bien”, dijo en su programa.