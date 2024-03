La primera titularidad de Carlos Zambrano en el equipo de Restrepo llegó con la cinta de capitán en el brazo y un llamativo doblete en el Estadio Nacional. Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas y recuperó la sonrisa en la Liga 1 Te Apuesto gracias al aporte del defensor peruano que meses atrás fue cuestionado por temas extradeportivos como la vez en que luego de un magro empate en ‘Matute’, se difundieron imágenes donde aparece festejando el cumpleaños de su esposa. Al respecto y recordando lo sucedido, el popular ‘Kaiser’ le cuenta a Sergio Peña en exclusiva cómo vivió dicho episodio y tuvo que afrontar las críticas tras la recordada igualdad ante ADT.

QUÉ PIENSA CARLOS ZAMBRANO SOBRE LAS CRÍTICAS RECIBIDAS TRAS LA FIESTA CELEBRADA CON ESPOSA EN 2023 LUEGO DEL MAGRO EMPATE ANTE ADT

Corría el mes de octubre 2023, y Alianza Lima se jugaba ante ADT la posibilidad de lograr el tricampeonato de manera directa, pero lamentablemente el 0-0 de aquel sábado 21 se vio empañado aún más para los hinchas blanquiazules tras la difusión de unas imágenes donde gran parte del plantel, incluido Carlos Zambrano, es captado divirtiéndose en la fiesta de cumpleaños de la esposa del popular ‘Kaiser’.

La polémica generada a partir de entonces estuvo acompañada por furiosas críticas hacia varios integrantes del plantel ‘íntimo’, pero con mayor énfasis para un ‘León’ que fue señalado como el gran responsable producto de la organización de dicha reunión realizada en la terraza de un hotel, tal y como lo confirma en diálogo concedido a Sergio Peña vía YouTube.

“Nosotros podemos hablar o explicar, pero la gente no va a entender nunca”, manifestó Carlos Zambrano acerca de los motivos que habrían propiciado el encuentro nocturno justamente luego del magro empate a 0 contra ADT en ‘Matute’ en una fecha vital para la consecución del anhelado tricampeonato que finalmente perdieron ante Universitario.

En relación al resultado en sí de aquella oportunidad, el defensor peruano de 34 años dijo que “yo no estuve en el campo, o sea me puedo lavar las manos tranquilamente”, pero aunque no haya “fallado los goles”, “yo soy parte del grupo y tengo que asumir lo mismo”.

Según la postura de Carlos Zambrano, “para los jugadores de fútbol nunca es el momento”, revelándole además a Sergio Peña que luego de la fiesta realizada en la terraza de un hotel reservado para celebrar el cumpleaños de su esposa, “nos quedamos a descansar ahí, al día siguiente era libre”, mientras entorno al plano futbolístico, manifiesta que pese al 0-0 ante ADT, no dependían de sí mismos.

LAS DECLARACIONES DE CARLOS ZAMBRANO TRAS ANOTAR DOBLETE CON ALIANZA LIMA EN SU RETORNO AL TITULARATO VS LOS CHANKAS

Alejandro Restrepo realizó ciertas modificaciones para buscar el ansiado triunfo en Liga 1 Te Apuesto 2024 tras 3 derrotas consecutivas, y es así que luego de varios dimes y diretes, finalmente Carlos Zambrano saltó al gramado de juego del Nacional poniéndose la cinta de capitán de Alianza Lima.

Las especulaciones entorno a su continuidad en tienda ‘íntima’, terminaron oficialmente luego de ingresar ante Sporting Cristal, y el Jueves Santo retornar con doblete frente a Los Chankas, razón por la cual brindó declaraciones al término del duelo válido por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Con respecto a sobre todo el segundo gol anotado de larga distancia, Carlos Zambrano dijo que “son cosas que se dan, uno no lo planea no lo tiene en mente”, haciendo hincapié en la calidad de jugador que es, y pese a las críticas recibidas, “nunca lo dudé”.

“Yo sé que soy el mejor digan lo que digan, yo me la creo”, expresó muy convencido un ‘Kaiser’ que ahora tiene la gran responsabilidad de liderar una línea de 3 tan reprochada por algunos hinchas de Alianza Lima, afrontando el reto más difícil de la temporada: Copa Libertadores.

CUÁNDO Y CONTRA QUIÉN DEBUTA ALIANZA LIMA EN LA COPA LIBERTADORES 2024

El desafío más importante para todo equipo clasificado a un torneo internacional es competir en la Sudamericana y Copa Libertadores, y en esta ocasión puntual Alianza Lima buscará cortar muchas rachas negativas disputando el certamen continental de mayor relevancia a nivel sudamericano.

De acuerdo al sorteo realizado por CONMEBOL, los ‘íntimos’ integran el Grupo A junto a Cerro Porteño, Colo-Colo y Fluminense, el vigente campeón del torneo con quien precisamente debutará el miércoles 3 de abril en el Alejandro Villanueva de La Victoria.

A partir de las 7.30 de la noche, Alianza Lima tendrá la difícil misión de vencer al cuadro carioca en condición de local para luego el sábado 6 seguir ganando en Liga 1 Te Apuesto midiendo fuerzas contra Mannucci en Trujillo.