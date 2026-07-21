Por Redacción EC

Las secuelas de la final del Mundial 2026 siguen dando de qué hablar, pero esta vez no por el resultado del partido, sino por las declaraciones de una de las voces más influyentes del fútbol europeo. Zlatan Ibrahimovic reapareció para opinar sobre los incidentes que marcaron el cierre del duelo entre España y Argentina y dirigió sus críticas hacia Leandro Paredes, protagonista de uno de los enfrentamientos más comentados de la noche. El exdelantero sueco no ocultó su desaprobación por la conducta del mediocampista argentino y dejó una frase que rápidamente se convirtió en tendencia.