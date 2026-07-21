Las secuelas de la final del Mundial 2026 siguen dando de qué hablar, pero esta vez no por el resultado del partido, sino por las declaraciones de una de las voces más influyentes del fútbol europeo. Zlatan Ibrahimovic reapareció para opinar sobre los incidentes que marcaron el cierre del duelo entre España y Argentina y dirigió sus críticas hacia Leandro Paredes, protagonista de uno de los enfrentamientos más comentados de la noche. El exdelantero sueco no ocultó su desaprobación por la conducta del mediocampista argentino y dejó una frase que rápidamente se convirtió en tendencia.

Durante una entrevista concedida a Fox Sports, el exjugador del Barcelona, Inter de Milán y AC Milan cuestionó la actitud del volante y aseguró que, de haber estado sobre el césped, la situación habría terminado de una manera muy distinta. “Paredes puede estar agradecido de que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado”, expresó Ibrahimovic, en una declaración que generó reacciones inmediatas entre aficionados y analistas.

La tensión no terminó con el pitazo final

El ambiente se desbordó apenas concluyó la definición por el título mundial. Mientras algunos futbolistas celebraban y otros intentaban asimilar la derrota, varios jugadores de ambas selecciones protagonizaron una serie de cruces e intercambios de palabras que elevaron la tensión sobre el terreno de juego.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue el encontronazo entre Leandro Paredes y Gavi. Las imágenes del altercado se difundieron rápidamente en redes sociales y abrieron un intenso debate sobre el comportamiento de los protagonistas en un escenario de máxima exigencia competitiva.

La FIFA analizará lo ocurrido en la final

Según informaron Sky Sports y The Times, la FIFA habría decidido iniciar un expediente disciplinario para esclarecer los hechos registrados tras el encuentro. Entre los involucrados figuran Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes podrían enfrentar una evaluación por su participación en los incidentes posteriores al partido.

Las investigaciones también alcanzarían a Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. De acuerdo con las imágenes que circulan tras la final, el exdefensor argentino aparece involucrado en una acción sobre Dani Olmo, motivo por el cual el máximo organismo del fútbol mundial revisará lo sucedido antes de determinar si corresponde aplicar alguna sanción.