Como medida de apoyo económico para los hogares más pobres, el Gobierno nacional adelantó el esquema de la devolución del IVA . Este producto consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviarán el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables. Asimismo, te detallamos en la siguiente nota si eres beneficiarios y en qué punto cobrar.

DÓNDE COBRAR LA DEVOLUCIÓN DEL IVA

Puede consultar cuáles son los puntos autorizados en cada municipio a través de este enlace. Recuerde que para hacer parte del programa Devolución del IVA no debe llenar formularios ni pagarle a nadie. Este dinero está destinado a los hogares más vulnerables en el territorio nacional.

Bogotá y Cundinamarca: Su Red / Paga Todo.

Su Red / Paga Todo. Putumayo: Su Red

Su Red Antioquia: Su Red/Gana

Su Red/Gana Boyacá y Amazonas: Su Red/Jer

Su Red/Jer Tolima: Su Red/GanaGana

Su Red/GanaGana Huila: Su Red/ Su Chance

Su Red/ Su Chance Nariño: Su Red

Su Red Cauca: Su Red/Acertemos

Su Red/Acertemos Norte de Santander: Su Red/Apuestas Cúcuta 75

Su Red/Apuestas Cúcuta 75 Santander: Su Red/La Perla

Su Red/La Perla Cesar: Su Red/Red de Servicios del Cesar

¿SE PUEDEN ACUMULAR LOS COBROS DE LA DEVOLUCIÓN IVA Y OTROS PROGRAMAS?

Aquellos hogares habilitados que no pudieron cobrar el incentivo del último ciclo de pago de los programas Devolución del IVA y de Ingreso Solidario lo podrán recibir acumulado, siempre y cuando no estén suspendidos por tres no cobros.

QUÉ DÍAS DE PAGO SERÁ EL AUMENTO DE 80000 PESOS

Por ello, en los próximos días la mesa de equidad mantendrá una reunión para evaluar y concretar si aquellas personas que reciben el día sin IVA también pueden ser acreedores del Ingreso Solidario 2022. “Hay una cosa que es nueva y que es clara, y es que hoy las personas que están en el programa de devolución de IVA podrían llegar a pertenecer al programa de Ingreso Solidario”, apuntó Correa.

Finalmente, el Gobierno estableció que los beneficiarios recibirán el auxilio desde la tercera semana de febrero. Asimismo, para acceder al apoyo económico tus datos deberán estar actualizados según el último informo del Sisbén IV.

CÓMO ACTUALIZAR LOS DATOS SISBÉN IV

Para solicitar la encuesta se debe tener en cuenta que es gratuita y que para pedirla solo se debe ingresar a la página web y en el siguiente link podrá encontrar las oficinas más cercanas para realizar el procedimiento: https://www.sisben.gov.co/Paginas/oficinas-regionales.aspx.

La solicitud de visita la debe hacer una persona mayor de 18 años, preferiblemente el jefe de hogar, en uno de los puntos de atención del Sisbén ubicados en la red CADE.

En caso de no poder acercarse a un punto de atención, la solicitud firmada puede ser enviada al correo encuestasisben@sdp.gov.co.

Para la solicitud de encuesta debe presentar

Documento de identidad del solicitante y copia legible del documento de todos y cada uno de los integrantes del hogar.

Último recibo de servicio público de energía o acueducto del lugar de residencia con la dirección actualizada.

Número de teléfono de contacto y correo electrónico.

Los ciudadanos extranjeros deben presentar un documento válido vigente: cédula de extranjería, salvoconducto y solo para venezolanos, el Permiso Especial de Permanencia (PEP o PEP-RAMV).