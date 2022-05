El Congreso de Perú, aprobó la Ley 31173 en donde señala quiénes serán los primeros en acceder al beneficio totalitario de aportación en el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), que tiene como objetivo asegurar la implementación y ejecución inmediata de la ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

El presidente de la Federación de Fonavistas del Perú, Luis Luzuriaga, afirmó que aquellos que aportaron unos cuantos meses o quizá uno o dos años al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), también serán beneficiados con la devolución de sus aportes.

“Toda persona que pueda acreditar fehacientemente que aportó al Fonavi, ya sea uno o dos meses, o uno o dos años, podrá reclamar la devolución de sus aportes”, señaló.

No obstante, Luzuriaga resaltó que los montos no podrán ser iguales a los de aquellos que tienen más de diez años, quienes percibirán entre 11 a 20 mil soles. En ese sentido, los interesados podrán acceder al beneficio por medio de la Acreditación Anticipada de Aportaciones, trámite que se realizará de manera virtual a través de la página web de la Secretaría Técnica, puesto que actualmente no hay atención presencial.

“No es necesario que vayan a las oficinas a realizar trámites, sólo deben ingresar al portal de internet de la Secretaría Técnica y con su DNI pueden hacer cualquier consulta”, acotó.

¿CÓMO CONSULTAR SI SOY ACCEDO AL FONAVI 2022?

Para saber si te encuentras en el Fondo Nacional de Vivienda, debes seguir las indicaciones siguientes:

Debes ingresar al Padrón Nacional , dando click a este enlace , y seguir los pasos.

, dando click a , y seguir los pasos. Es importante tener a la mano tu DNI .

. En caso contrario, si tienes alguna dificultad para consultar si eres uno de los beneficiarios, o no tienes conexión a internet, comunícate a la central telefónica de atención al Fonavista, marcando el número 640-8655 (disponible en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.)

(disponible en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.) Para mayor información, envía un correo electrónico a la dirección consultas@fonavi-st.gob.pe.

¿CUÁNTO ES LA DEUDA DEL ESTADO HACIA LOS FONAVISTAS?

Según la ley aprobada en el Congreso, la deuda que tiene el Estado con los fonavistas es de 42 mil 8 millones 497 mil soles.