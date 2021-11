El programa de la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) forma parte de los auxilios económicos implementados por el Gobierno Nacional de Colombia. Esta transferencia monetaria forma parte de las medidas para apoyar a las familias más vulnerables del país las cuales resultaron afectadas por la pandemia. El quinto pago de la devolución del IVA ya se encuentra en curso.

Se trata de un apoyo que viene siendo entregado para aliviar el impacto del impuesto a productos y servicios. Más de dos millones de hogares en todo el país se han visto beneficiados con los cinco pagos de esta ayuda económica que ha entregado el Gobierno. En la siguiente nota conoce todo acerca de las fechas de pago y cómo verificar si eres beneficiario de la devolución IVA.

¿CUÁNDO DEPOSITAN LA DEVOLUCIÓN DEL IVA DE DICIEMBRE?

El pago de los 76.000 pesos colombianos del programa devolución del IVA se comenzó a pagar desde el jueves 25 de noviembre y se entregará hasta el próximo martes 14 de diciembre. Se trata del quinto giro del año y el último de 2021. Tome muy en cuenta la siguiente información pues desde la fecha indicada todos los beneficiarios del programa podrán acceder a este auxilio económico.

¿CUÁNTO ES EL GIRO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA?

El Gobierno de Colombia estipuló que el monto del programa de la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para los beneficiarios es de 76 mil pesos colombianos.

¿CÓMO CONSULTAR SI SOY BENEFICIARIO DEL IVA?

Para que pueda consultar si usted es beneficiario de la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), solo debe de seguir los pasos que le damos a continuación:

Ingrese a la página oficial del programa: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/ Colocar su número de identificación en el cuadro de consulta Activar la casilla de verificación

¿EL DEPÓSITO DE DICIEMBRE ES EL ÚLTIMO DE 2021?

Este depósito en curso es el quinto y último del año 2021. Sin embargo, el programa seguirá beneficiando a las familias de Colombia para el 2022. Dicho dinero se puede reclamar a través de la red de SuperGIROS y sus aliados en el territorio colombiano.

CÓMO CONSULTAR EN SUPERGIROS

Las personas interesadas que deseen consultar su giro a través de SuperGiros, solo deberán ingresar a la página web oficial www.supergiros.com.co y luego dirigirse a la opción ¿Ya llegó mi giro?. Después de ello, tendrán que ingresar su número de cédula y consultar si ya le realizaron la transferencia monetaria. Si tiene alguna consulta o duda adicional puede llamar a la línea 01 8000 413 767.

¿QUÉ HACER PARA MODIFICAR MIS DATOS?

Si usted es uno de los potenciales beneficiarios de la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido, que requiere actualizar sus datos en el sistema de información del programa, como cambiar el titular o asignar a una persona autorizada para realizar el cobro entre otros, la única manera de hacer este trámite es acercarse hasta el enlace municipal de su municipio de residencia.

¿CÓMO COBRAR LOS PAGOS PENDIENTES?

Desde Prosperidad Social, hacen un llamado a los hogares colombianos que aún no han reclamado pagos pendientes de ciclos anteriores. “Si su hogar fue programado para el pago de este ciclo de devolución de IVA y tiene cobros pendientes, puede acercarse a reclamarlos. Evite que su hogar quede como No Elegible para ciclos próximos. Son cerca de $ 20.000 millones para pagos acumulados de ciclos anteriores no cobrados”, indican.

DEPARTAMENTOS CON MÁS HOGARES BENEFICIADOS

Los departamentos con más hogares beneficiarios con la Devolución del IVA fueron: Antioquia (190.000 hogares), Bolívar (155.000), Cauca (105.000), Córdoba (168.000), Magdalena (99.000), Nariño (133.000), Norte de Santander (100.000) y Valle del Cauca (95.000), de acuerdo al reporte que brindó Prosperidad Social durante todo el año 2021 (hasta el quinto ciclo).