Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet, una fecha que formalmente se le conoce como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. En este día se suele renovar el interés respecto a la importancia de la conectividad que nos brinda este tipo de tecnologías a nivel global.

En este fecha se promueve un buen uso de estas herramientas en línea y la necesidad de acortar la brecha digital para avanzar rumbo a una democratización de Internet. Por ello, desde 2005, se realizan eventos durante esta jornada para promover los beneficios que los diferentes servicios digitales ofrecen, tales como la comunicación, el aprendizaje, la sociabilidad, consolidación de negocios, el entretenimiento, entre otros.

Por ello, también en esta fecha se recuerdan los efectos negativos que puede llegar a tener el mal uso de Internet, tales como la desinformación con noticias falsas, ciberbullying, todo tipo de acoso, profundización de desigualdades, entre tantos otros aspectos. La idea central es evitarlos y de ser posible combatirlos y/o denunciarlos mediante los mecanismos que diferentes plataformas ofrecen.

¿Desde cuándo se celebra el Día de Internet?

Esta fecha nació en 2005, gracias a la Asociación de Usuarios de Internet (AUI). Fue inspirada en el Día Mundial de las Telecomunicaciones, el cual se celebra desde 1969, también el 17 de mayo, para recordar la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional, el cual se dio en 1865.

Fue así que la AUI, una entidad española sin fines de lucro, se propuso promover el Día de Internet durante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) que fue celebrada en Túnez en el año 2005. La iniciativa fue reconocida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, para señalar el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información.

En 2006, la Asamblea General de la ONU formalizó su decisión mediante la resolución A/RES/60/252. La motivación central de la fecha era llamar la atención respecto de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las diferentes cuestiones relacionadas a la sociedad de la información.

Este año, se celebra el Día de Internet bajo el lema “Internet, palanca de transformación digital y resiliencia”, se trata de una temática inspirada en la pandemia. Por un lado se resalta las bondades de Internet durante “la crisis de COVID-19 no sólo ha puesto de relieve el papel fundamental de Internet para conseguir dar continuidad al funcionamiento de empresas, servicios y actividades”, pero al mismo tiempo se hace énfasis en que este contexto “ha puesto de manifiesto las sorprendentes desigualdades digitales entre los diferentes colectivos y ha contribuido a esa labor de resistencia y superación que denominamos resiliencia”, se indica en la página web oficial dedicada a esta celebración.

En el año 2011, la Asamblea general de la ONU declaró que el acceso a Internet es un derecho humano fundamental. Según el último reporte realizado por Hootsuite y We Are Social, el Digital 2021, de las 7.830 millones de personas en el mundo, solo 4.660 millones son usuarios de Internet, es decir, el 59,5% de la población humana. Sin embargo, pese a no ser una cifra muy alentadora, el mismo reporte informa que en este último año, se ha incrementado en un 7,3% el volumen de usuarios. Este número podría ser un efecto más de las necesidades impuestas por la pandemia de coronavirus entre 2020 y 2021.

En el caso del Perú, el informe precisa que desde enero de este año, hay 19,90 millones de personas con conexión a internet de un total de 33,17 millones de habitantes, lo que representa el 60% por ciento de toda la población peruana. Si se compara este resultado con el del año pasado, podemos afirmar que ha habido un aumento de internautas en un 13,4%, unos 2,4 millones de personas conectadas.

