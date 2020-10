Este 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación 2020, una jornada para tomar conciencia de lo importante que es la alimentación saludable, más ahora con la aparición del COVID-19, cuya tasa de mortandad en personas con obesidad es muy alta.

En esta nota haremos un repaso de algunos platos peruanos que se cocinan en todos lados y que la gran mayoría suele disfrutar con mucha frecuencia. La idea no es dejar de comerlos, sino hacerlo con moderación.

¿Qué platos peruanos no deberíamos comer tan seguido?

Carapulcra. El balance de este plato, muy popular en diferentes celebraciones, no es bueno. No tiene proteínas y es alto en grasas y calorías. Este plato debería comerse una vez cada 15 días y siempre y cuando nos encontremos sin problemas como la diabetes o enfermedades cardíacas. “La mayoría le pone el famoso chanchito para que le dé sabor, pero no como fuente de proteína”, dijo la nutricionista Claudia Agüero a la revista Somos.

Pollo a la brasa. Según Agüero, el problema de este famoso plato -probablemente es más consumido por los peruanos- son las papas fritas. De por sí, 100 gramos de papas tienen 60 calorías. Al freírlas, esto se duplica.

Arroz chaufa. Cuando pides este plato en un chifa, la porción suele ser grande. Y el problema es que el arroz chaufa tiene demasiados carbohidratos. Si a esto le sumamos que normalmente está acompañado de un wantán, se hace menos saludable todavía.

Platos a base de fideos. Es conocido que los fideos tienen muchas calorías, por eso la clave es saber cuánto comer. Además, el problema con este ingrediente es que se acompaña con pastas grasosas, poco saludables.

Papa rellena. El problema de la papa rellena es el siguiente: no da espacio para las verduras, porque el relleno es básicamente carne y además se utiliza aceite para freír.

La obesidad en el Perú y el Coronavirus

Según la Asociación Peruana del Estudio de la Obesidad y Ateroesclerosis, en el Perú el 22% de la población mayor a 15 años padece de obesidad.

Según Walter Maceda, vicepresidente de la APOA, la gran mayoría de esta población obesa corresponde a las zonas urbanas.

Según datos del Ministerio de Salud, el 85.5% de fallecidos por Coronavirus en el Perú padecían de obesidad.

¿Cuáles son los objetivos del Día Mundial de la Alimentación?

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) establece los siguientes objetivos

Estimular una mayor atención a la producción agrícola.

Estimular la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo.

Promover la participación de las poblaciones rurales, especialmente de las mujeres y de los grupos menos privilegiados.

Aumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema del hambre en el mundo.

Promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo.

Fomentar el sentido de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición, la pobreza.

