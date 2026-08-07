En el marco del Día Internacional de la Cerveza, los encuentros cotidianos, las reuniones de tarde y las comidas entre amigos vuelven a tener a la cerveza como protagonista. Según el estudio global “The Consumer Trends Shaping Adult Beverages”, desarrollado por Ipsos e IWSR en colaboración con AB InBev, matriz de Backus, el 76% de los adultos elige consumir bebidas alcohólicas en sus espacios de socialización, donde la cerveza y sus distintas variantes concentran más del 50% del total de porciones servidas en el mundo.

El estudio refleja un cambio claro en las decisiones del consumidor: hoy se buscan opciones más livianas, refrescantes y que se adapten a distintos momentos del día. En ese escenario, la innovación en formatos y perfiles de sabor viene dinamizando la categoría.

Calidad, variedad y nuevas ocasiones de consumo

La preferencia por opciones livianas, refrescantes y de graduación alcohólica moderada continúa ganando espacio. Hoy en día, la categoría de cerveza sin alcohol representa aproximadamente el 93% del volumen global de bebidas no alcohólicas, siendo una alternativa cada vez más elegida para acompañar reuniones de trabajo, almuerzos o tardes al aire libre sin alterar la rutina.

A esta tendencia se suma la búsqueda de innovaciones que propongan practicidad y nuevos sabores a través de formatos listos para tomar (Ready To Drink o RTD) y cervezas saborizadas, donde más del 50% de los consumidores señala al sabor como la razón principal de elección. Frente a un público más exigente, la consistencia en la calidad y la confianza en marcas con trayectoria resultan clave: un 77% de las personas afirma ser más proclive a probar un nuevo producto si proviene de una marca que ya conoce.

Celebrar con moderación y valor real

El estudio también destaca que la conexión social sigue siendo el motivo principal para consumir cerveza, con un 35% de las personas asociando la bebida a momentos de encuentro presencial, eventos deportivos o gastronomía.

“El Día Internacional de la Cerveza es un momento para reconocer el rol de una bebida que acompaña la cultura y la mesa de los peruanos desde siempre. La data global confirma lo que vemos en nuestro mercado: el consumidor busca propuestas que sumen valor a su día a día, combinando calidad e innovación con hábitos de consumo moderado y consciente”, señaló Rodrigo Gallegos, VP Legal y de Asuntos Corporativos de Backus.

Con estos hallazgos, el sector cervecero inicia su mes festivo enfocado en mantener la relevancia de la cerveza como una alternativa accesible, versátil y adaptada a las prioridades del consumidor actual.