Según relata Nevenka en el documental, su rompimiento con Álvarez desató "un infierno". Él no entendió que un "No es no" y entonces le dijo literalmente: "Tú eres una hija de puta y yo voy a ser un hijo de puta contigo". Lo que seguiría después, serían amenazas por parte del alcalde, sentimientos de culpa de ella y un estado mental mermado al punto de analizar asistir o no a un psiquiátrico. "Fue horroroso, como una película de miedo", dijo la exconcejala.