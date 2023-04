El padrino y la madrina son importantes figuras que acompañan la crianza de los niños. Debido a su relevancia, cada tercer domingo de abril se celebra el Día del Padrino o la Madrina a nivel mundial.

Esta fecha surge con el objetivo de reivindicar el papel que cumplen estas figuras en las vidas de los niños, ya que suelen contribuir en fortalecer las bases educativas, familiares, sociales y religiosas de las siguientes generaciones.

Los padrinos y madrinas usualmente se les asocia con la conocida tradición del cristianismo, donde suelen ser elegidos para el bautismo, confirmación y otros sacramentos.

Apenas los padres toman la decisión de que sus pequeños reciban el bautismo, obligatoriamente eligen a los padrinos y madrinas, y es en este momento donde se crea un vínculo de unión que se mantendrá de por vida.

No obstante, lo cierto es que esta tradición también forma parte del judaísmo, pero en este caso, el padrino o madrina cumplen la labor de acompañar al bebé o niño que va a ser circuncidado.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SURGE EL TÉRMINO “PADRINO” O “MADRINA”?

Estos términos representan una figura de gran relevancia dentro del catolicismo y es partir del año 813 cuando se consolidan en el vocabulario, ya que quedó absolutamente prohibido que los padres desempeñen también la función de padrinos de sus propios hijos.

MIRA AQUÍ: La historia de la joven que rechazó una herencia millonaria porque no quiere ser tan rica

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LOS PADRINOS Y LAS MADRINAS?

En el cristianismo, cuando los padrinos y madrinas asumen el compromiso, deben estar preparados para guiar al niño en el camino de la fe. Sin embargo, cabe señalar que sus funciones no se limitan al mundo espiritual, sino que es necesario que cumplan un rol que va más allá de la iglesia.

Un padrino o madrina debe estar listo para dar a sus ahijados valores, protección y afecto. Además de sentirse como un integrante más del núcleo familiar al cual pertenece el pequeño.

Asimismo, estas importantes figuras también son vistos como los segundos padres, cumpliendo así un papel muy parecido, ya que pueden llegar a influir desde su infancia hasta la adultez. No obstante, el compromiso asumido en este sentido, no es totalmente obligatorio, es más bien personal, puesto que no está sujeto a ninguna imposición religiosa.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN LOS PADRES AL ELEGIR AL PADRINO O MADRINA?

Los padres tienen muchas expectativas al momento de elegir a los futuros padrinos y madrinas, por lo que mayormente terminan eligiendo a algún familiar o amigo conocido, que sea capaz de asumir la responsabilidad.

Para los padres de familia, saber que sus hijos pueden contar con un padrino o una madrina, siempre se traduce en seguridad y confianza de saber que pueden contar con ellos cuando se requiera, según informa la plataforma web diainternacionalde.com.

¿CÓMO CELEBRAR EL DÍA DE LOS PADRINOS Y LAS MADRINAS?

Muchas familias deciden pasar el tiempo con estas importantes figuras y hacerles notar lo relevantes que son en sus vidas.

Si deseas alguna idea sobre cómo pasar tiempo con tu padrino o madrina, te recomendamos una película de comedia en Netflix: “Alquiler de padrinos”.

“Un empresario comprometido con una chica hermosa teme admitir que no tiene amigos y contrata los servicios de Best Man Inc. para obtener el apoyo que necesita en su boda”, señala la sinopsis oficial.