El Día de Muertos es una fecha especial para todos los mexicanos. Es la época del año en donde se le rinde tributo a los seres queridos que ya no se encuentran en este mundo. Por ese motivo, hay varios rituales que se hacen con distintos objetivos.

Día de Muertos 2022: ¿en qué fechas se deben colocar las ofrendas para bebés y no nacidos?

Según Milenio, una de las ofrendas más famosas es la que se hace para bebés y no nacidos. Según la creencia católica, los niños no bautizados o fallecidos se encuentran en el limbo. En este grupo también están aquellos que no pudieron nacer.

Por esa razón, hay un día en específico para rendirles tributo. Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el 28 de octubre se les rinde homenaje a los bebés fallecidos de manera trágica, mientras el 31 del mismo mes las ofrendas se centran en los bebés y no nacidos.

¿A quién se le pone ofrenda el 29, 30 y 31 de octubre por el Día de Muertos?

29 de octubre : se enciende una vela en honor a los muertos olvidados y desamparados.

: se enciende una vela en honor a los muertos olvidados y desamparados. 30 y 31 de octubre: se hace un altar de muertos para los niños que fallecieron sin recibir el bautismo.

¿A quién se le pone ofrenda el 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos?

1 de noviembre : Día de Todos los Santos, el altar de muertos se dedica a todos los niños que murieron.

: Día de Todos los Santos, el altar de muertos se dedica a todos los niños que murieron. 2 de noviembre: día de los Fieles Difuntos, en esta fecha se cree que todas las ánimas visitan el altar de muertos.

¿Cuándo se hace un altar de muertos para las mascotas?

Según algunas organizaciones, se prepara un altar de muertos para las mascotas el 27 de octubre. Pero otros acostumbran a colocar la ofrenda el 3 de noviembre. Igualmente, aún no hay una fecha fijada para celebrar a los animales fallecidos.