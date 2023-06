Este 29 de junio se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, una de las festividades de la iglesia católica más importantes para sus fieles seguidores. Esta fecha conmemora la solemnidad conjunta de ambos apóstoles y testigos de Jesús.

Tal y como dice la Biblia, Simón fue bautizado por Jesús de Nazaret como Pedro, el primer discípulo del hijo de Dios y elegido el primer Papa de la iglesia católica. Antes de convertirse en discípulo de Jesús fue pescador de profesión. Su actividad cotidiana hizo que Jesús le encomendara la misión de ser “pescador de hombres”. Por este motivo, Pedro es considerado “Patrono de los Pescadores”.

Asimismo, Cristo renombró a Pedro como la “roca” de la Iglesia y le dijo las siguientes palabras: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, frase que se puede apreciar en el texto bíblico Mateo 16,16. Posterior a ete hecho, Pedro aceptó la misión con humildad hasta el día de su muerte como mártir.

MIRA AQUÍ: Cuándo se celebra el Día del Amigo en el Perú y por qué en otros países es otra fecha

Por otra parte, en sus inicios, San Pablo fue perseguidor de cristianos cuando era conocido como Pablo de Tarso. Posteriormente, se convirtió al cristianismo y cambió de nombre con el que lo conocemos en la actualidad. San Pablo es considerado como el “Apóstol de los Gentiles”.

Pablo fue considerado como un modelo de evangelización por todos los católicos, puesto que luego de encontrar en su camino a Jesucristo, se entregó a la causa del Evangelio.

¿Por qué se celebra San Pedro y San Pablo?

El día de San Pedro y San Pablo es considerada como una de las festividades más importantes en el calendario religioso para todos los cristianos. Esta conmemoración se celebra el 29 de junio de cada año y recuerda el martirio que vivieron Simón Pedro y Pablo de Tarso en Roma, quienes fueron considerados como los apóstoles mártires más recordados de la historia cristiana.

¿San Pedro y San Pablo es feriado o día no laborable en Perú?

Este jueves 29 de junio, los ciudadanos de todo el país tendrán un feriado nacional en honor al Día de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, es importante destacar que el Gobierno ha decretado que el viernes 30 de junio también formará parte de esta jornada, aunque no será considerado un feriado propiamente dicho. En su lugar, se trata de un día no laborable que deberá ser compensado posteriormente, según un acuerdo establecido entre los trabajadores y sus empleadores.

Es fundamental aclarar que este día no laborable no implicará un pago extra para los trabajadores y solo se aplicará a los empleados del sector estatal. Aquellos trabajadores del sector privado que deseen acogerse a esta disposición deberán dialogar con sus jefes directos para establecer los términos y condiciones de la compensación por las horas no trabajadas.

Por lo tanto, este jueves 29 de junio será un día para que los ciudadanos puedan disfrutar de un merecido descanso y participar en las celebraciones religiosas y actividades conmemorativas que se llevarán a cabo en distintas partes del país.

Aunque el viernes 30 de junio no será un feriado propiamente dicho, se espera que los trabajadores puedan llegar a acuerdos con sus empleadores para compensar las horas no trabajadas, brindando flexibilidad en el cumplimiento de sus responsabilidades laborales.