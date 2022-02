Llega febrero y, en esta parte del mundo, solo significa una cosa: el mes del amor y la amistad. Y es que cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín en occidente, una fecha dedicada a entregar y recibir amor, además del consumismo que lo rodea. Sin embargo, hay países donde no se festeja en esta fecha por razones muy particulares. Aquí los detalles.

Rusia

En teoría, el país euroasiático celebra otro tipo de San Valentín; tiene lugar cada 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. En esta fecha se le regala flores y chocolates, mientras se espera que maridos y novios se encarguen de todas las tareas domésticas; un día de completo descanso para ellas.

Malasia

Una nación en la que el 61% de la población es musulmana practicante, la idea de San Valentín es contradictoria a la ley islámica. Por ello, desde 2005, las autoridades de esta religión crearon la norma de la fatwa, prohibiendo cualquier tipo de festejo ligada a la tradición occidental de San Valentín.

India

“No estamos en contra del amor, pero si una pareja está enamorada debe casarse […] si no están seguros, no deben menospreciar el amor yendo juntos abiertamente”, explicó el líder político Chandra Prakash Kaushik en 2015. Sin duda, palabras que representan la tradición de la excolonia británica.

Pakistán

Debido a disturbios provocados entre dos universidades de Peshawar y Pakistán en 2014, el cual dejó a tres estudiantes heridos, el Tribunal Superior de Islamabad prohibió el Día de San Valentín, el 7 de febrero de 2018. ¿El motivo? El enfrentamiento giró en torno a la ideología de esta fiesta ante la ley islámica.

Arabia Saudí

Si en Arabia Saudí es considerado tabú las muestras de afecto en público, era de esperarse que esta celebración no coincida con su ideología. No está prohibido comprar regalos con la temática, pero las rosas rojas y otros artículos ligados al amor sí lo están, incluso cualquier tipo de ropa roja.

Irán

Calificada como una “costumbre occidental decadente”, autoridades iraníes amenazan a comercios y restaurantes si venden regalos de San Valentín. Pese a ello, lugares con esta temática en Teherán se ven repletos y las tiendas de peluches o bombones también, siempre empleando vigías por si inspectores se acercan. Todo un reto a la ley.

