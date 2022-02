Este 14 de febrero, aunque lunes, no posee excusa que valga para no hacer algo especial durante el Día de San Valentín. Con las calles repletas de flores, corazones y, por supuesto, gran cantidad de personas, quedarse en casa a disfrutar de una película no es mala idea; por ello, te contamos qué cintas románticas podrás ver en Netflix.

Tratamiento real

Una de las novedades que la gran ‘N’ roja trae en este 2022, precisamente para el Día de los enamorados. Cuenta la historia de Isabella y el príncipe Thomas, la primera dueña de un salón de belleza y el segundo un aspirante al trono que, este último a punto de casarse por deber, se da cuenta que el amor es más importante que un acuerdo entre familias.

A través de mi ventana

Otro lanzamiento de la plataforma en este año. La cinta española es la adaptación de la novela para jóvenes de Ariana Godoy y es protagonizada por Julio Peña, Clara Galle y Pilar Castro. Un clásico amor imposible por oposición de sus familias se resolverá en la unión de ambos o en la tragedia.

Yo antes de ti

Un clásico si se busca soltar alguna lágrima durante la velada. Esta ficción cuenta la historia de Lou, una muchacha enérgica y sencilla que decide trabajar para un soltero adinerado y cínico que resultó paralítico tras un accidente. Adaptada de la novela ‘Me Before You’ de Jojo Moyes, es perfecta para disfrutar en esta fecha.

Él es así

Esta adaptación homónima estrenada en 2021 tal vez no sea una gran cinta, pero tiene esa historia del personaje que pasa desapercibido y que, tras un cambio drástico, es capaz de robarse las miradas de todos. Esta comedia romántica tiene tintes perfectos para verla en pareja, bajo una manta, al lado de algo para comer y beber.

