El próximo 14 de febrero se celebrará el Día del amor y la amistad . Una fecha especial en la que se ha hecho costumbre pasar un buen momento junto a la pareja o, en algunos casos, también con los mejores amigos. Se hacen planes y se arma todo un itinerario para que nada falle.

Y, debido a la crisis que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19, una de las mejores opciones que se presentan es maratonear en casa con series y películas. Para ello, Netflix nos pone al alcance un catálogo más que interesante para esta fecha especial. Por esa razón, a continuación, te presentamos las mejores alternativas que te ofrece el streaming.

-’El hilo fantasma’ (2017)









Un diseñador de moda se enamora perdidamente de una camarera, quien, con el paso del tiempo, llega a transformarse en su modelo, musa y amante. A medida que pasan los meses, esta relación se vuelve apasionada y rara.





-’Ghost: la sombra del amor’ (1990)

Cuando Sam es asesinado bajo condiciones no muy claras, su espíritu busca comunicarse con el gran amor de su vida, Molly. Él desea advertirle que su vida corre peligro y , de paso, también protegerla.





-’El diario de Bridget Jones’ (2001)

Este relato nos muestra la particular vida que lleva Bridget Jones por hallar al hombre perfecto. Además, nos ofrece una curiosa perspectiva de cómo funciona la mente de las mujeres.





-’Amigos con derechos’ (2011)

Emma y Adam son el perfecto ejemplo de una amistad con ciertos privilegios. Y, es así, como empiezan a disfrutar grandes momentos llenos de placer. Sin embargo, una vez que los sentimientos aparecen todo se empieza a complicar.





-’Bridgerton’ (2020)





En este drama británico de época abunda el romanticismo. No obstante, nos muestra también temas relacionados al amor propio.





-’A todos los chicos: Para siempre’ (2020)









La maravillosa relación que Lara Jean tiene con su papá y sus hermanas hace que este film sea una experiencia reconfortarle sobre el amor.





-’Stranger Things’ (2016)





No existe algo que represente mejor la amistad que Once y su grupo de amigos. Si desea una historia basada en la fortaleza e importancia de lo que significa ser un amigo verdadero, con esta serie no hay pierde.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix: estrenos de febrero

TE PUEDE INTERESAR