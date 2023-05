Este jueves 4 de mayo es un día especial para los fanáticos de “Star Wars”, una de las franquicias cinematográficas más famosas y exitosas de todos los tiempos: se festeja el Día de Star Wars. Se trata de una fecha en la que se celebra la trascendencia que tiene la saga de películas y series en la pantalla grande y chica. A continuación, te contamos más.

Si bien la franquicia fue lanzada en 1977, no fue hasta mayo de 2011 que esta fecha fue constituida. Se festeja el 4 de mayo por la fonética parecida que tiene una de sus frases más representativas: “May de force be with you”, traducida al español como “Que la fuerza te acompañe”; muy similar a “May the fourth (4th) be with you” o “Que el 4 de mayo te acompañe”.

Esta celebración nació gracias a la iniciativa de Toronto Underground Cinema, una popular cadena de cines de Canadá que organizó un festival en el que se proyectaron todas las películas de “Star Wars”. A medida que fue pasando el tiempo, esta fecha fue ganando importancia entre los seguidores, quienes le dieron mayor popularidad por Internet.

De esta manera, ya es normal que los fanáticos se vistan como los personajes principales de las películas para deleitarse de una maratón casera de las cintas o series de las “Guerras de las Galaxias”. Todo esto se puede observar ingresando a las redes sociales y buscando temas alusivos a este día.

Día de Star Wars: cuáles son todas las películas y series que conforman la franquicia





Todas las películas y series de la saga de “Star Wars”

Trilogía original

-Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)

-Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (1980)

-Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (1983)

Precuelas

-Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)

-Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002)

-Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005)

Trilogía final

-Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015)

-Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017)

-Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker (2019)

Historias de Star Wars

-Rogue One: una historia de Star Wars (2016)

-Han Solo: una historia de Star Wars (2018)

-La Remesa Mala (2021)

-El libro de Boba Fett (2021)

-Obi-Wan Kenobi (2022)

- Star Wars : Andor (2022)

Cómo ver toda la saga Star Wars por orden cronológico

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars The Clone Wars (2008-2014)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Obi-Wan Kenobi (2022)

Star Wars: La Remesa Mala (2021)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Star Wars Rebels (2014-2018)

Star Wars : Andor (2022)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

The Mandalorian (2019) + Temporada 2

El libro de Boba Fett (2021)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

