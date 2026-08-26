En el marco del Día del Adulto Mayor, que se conmemora cada 26 de agosto, el Perú enfrenta un desafío creciente para garantizar que más personas lleguen a la vejez con seguridad económica. Actualmente, el 62,3% de la población adulta mayor ocupada no cuenta con un sistema de pensión, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, el 44,9% de los hogares del país cuenta con al menos un adulto mayor entre sus integrantes.

Esta realidad evidencia la necesidad de fortalecer la cultura previsional y promover el ahorro de largo plazo desde las distintas etapas de la vida laboral, de manera que más personas puedan construir un respaldo económico para su jubilación. Este desafío adquiere una mayor urgencia considerando que el 14.3 % de ciudadanos pertenecen a este grupo etario, según el INEI.

A ello se suma el impacto de los sucesivos retiros extraordinarios de los fondos de pensiones. Tras el octavo retiro, alrededor de 2,3 millones de afiliados quedaron sin saldo en sus cuentas individuales, según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, lo que limita su capacidad de generar una pensión a partir del ahorro acumulado en el Sistema Privado de Pensiones.

“Construir una pensión requiere una mirada de largo plazo. Por ello, es fundamental seguir generando condiciones que permitan a las personas ahorrar de manera sostenida y, en aquellos casos en los que sus fondos se han reducido o agotado, contar con alternativas para empezar a reconstruir ese ahorro”, señaló César Chang, Vicepresidente de Finanzas y Operaciones de AFP Integra.

Mirada a futuro

Uno de los principales retos del sistema previsional es ampliar las oportunidades de ahorro y adaptarlas a las distintas realidades laborales de los peruanos. Estos esfuerzos cobran especial relevancia en un contexto en el que está aún pendiente la publicación del reglamento de la pensión semi contributiva, una de las principales medidas contempladas en la ley de reforma del Sistema Privado de Pensiones, que busca ampliar la protección económica de futuros jubilados. Desde Integra, se continuará trabajando en iniciativas orientadas a fortalecer y promover herramientas que construyan bienestar financiero.