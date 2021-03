Este domingo 14 de marzo se celebra por segundo año consecutivo el Día Internacional de las Matemáticas . Y, con el lema ‘Matemáticas para un mundo mejor’ para esta edición, se busca hacer tomar consciencia de la importancia de esta materia en los campos de la inteligencia artificial , el cambio climático , la energía y el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo.

¿Cuál es el objetivo de celebrar el Día Internacional de las Matemáticas?

El Día Internacional de las Matemáticas busca hacer hincapié en el papel fundamental que desempeñan las ciencias matemáticas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y su importante apoyo a las dos prioridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): África y la igualdad de género.

¿Por qué se celebra el 14 de marzo el Día Internacional de las matemáticas?

En muchos países, el 14 de marzo ya se celebraba el Día de Pi (π), una de las constantes matemáticas más conocidas que se puede redondear a 3,14. Como esta celebración ya era habitual en muchos países desde hacía años, la Unión Matemática Internacional decidió ampliar su significado al conjunto de las matemáticas.

MIRA AQUÍ: Una lista de series y películas ganadoras de la temporada de premios para una buena maratón de streaming

¿Qué hace la UNESCO para apoyar las matemáticas?

La UNESCO se esfuerza día a día para facilitar el acceso a la enseñanza y la investigación de las matemáticas en los países en desarrollo por medio de sus programas educativos. Además, también utiliza sus centros regionales enfocados a las matemáticas en Hanoi(link is external) (Viet Nam) y Accra(link is external) (Ghana),sus cátedras en Benín, Nigeria y Palestina, y los programas del Centro Internacional de Matemáticas Puras y Aplicadas (link is external)(Niza, Francia) en Asia, África y América.

¿Qué homenajes se dan en el Día Internacional de las Matemáticas?

Son más de 410 eventos en 70 países que festejan la belleza y la trascendencia de las matemáticas, resaltando su papel esencial al momento de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El Día Internacional de las Matemáticas está liderado por el Programa Internacional de Ciencias Fundamentales (PICF) de la UNESCO y la Unión Matemática Internacional, teniendo además de aliados a numerosas organizaciones internacionales y regionales.

VIDEO RECOMENDADO

A un año de la cuarentena: la pandemia que cambió la vida de los peruanos