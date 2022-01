Dentro de las bandas más famosas e influyentes de los últimos años, el rol que han tenido estos cuatro artistas en la música es singular. Debido a ello, existen muchas formas de celebrarles y el Día Internacional de The Beatles es uno de ellos; sin embargo, algunos se preguntan cómo es que surgió y cuándo se celebra. Aquí los detalles.

Los naturales de Liverpool se hicieron de fama gracias a temas como ‘Let It Be’, ‘Here Comes the Sun’, ‘Hey Jude’, ‘Come Together’ y un extenso etcétera de éxitos musicales. Eso sí, para que la mítica banda haya llegado hasta ese punto, tuvo que iniciar en algún lugar y ese fue el Cavern Club.

Y es que Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison han marcado un hito en la industria, pero la efeméride en mención obedece a la primera vez que el mencionado club abrió sus puertas, un 16 de enero de 1957. Con el pasar de los años, pasó de ser exclusivo de jazz para volverse el lugar de encuentro favorito para los jóvenes.

Es por ello que el decimosexto día del primer mes del año se celebra el Día Internacional de The Beatles. De hecho, unos años más tarde, en 1961, Brian Epstein conoció a los cuatro músicos y los invitó a presentarse en el bar. Por si fuera poco, entre 1961 y 1963 lograron alcanzar la enorme cifra de 292 shows en el recinto.

Eso sí, no es la única fecha para celebrar a Los Cuatro de Liverpool; cada 10 de enero se recuerda el día de 1964 en que regresaron de su primera gran gira de éxito por Estados Unidos. Desde 2008, en Liverpool y Hamburgo, se considera el Día Internacional de The Beatles.

