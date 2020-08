A lo largo de los siglos, la zurdera ha asociado con debilidad. Hoy, pocos considerarían débiles a los zurdos que se encuentran entre nosotros, pero ellos sí tienen que soportar numerosos inconvenientes de un mundo hecho para los diestros.

Desde 1976, cada 13 de agosto se conmemora el “Día Internacional de los Zurdos”, una celebración creada por The Left Handers Club (El Club de los Zurdos) para honrar su estilo de vida. Pero ¿cuál es su origen?

Hace 44 años, Dean Campbell decidió que el 13, un número siempre relacionado a la mala suerte, sería el indicado para hacerle frente a los prejuicios y celebrar a las personas zurdas.

The Left Handers Club (El Club de los Zurdos) tomó esta iniciativa y la hizo global, organizando una reunión en 1992 y decretando oficialmente el Día internacional del Zurdo. El objetivo de este club es investigar y desarrollar elementos y productos para zurdos.

Es así , que para concientizar sobre las dificultades que sufren las personas zurdas en ciertas actividades del día a día y mostrar solidaridad con ellos, fue creada esta celebración.

Estadísticas de zurdos

Se estima que alrededor del 10% de la población mundial es zurda, aunque el número varía según el momento y el lugar, dicen los investigadores.

En tiempos y culturas más libres, según los investigadores, la zurdera es más común, mientras que en tiempos y lugares más restrictivos, la incidencia parece reducirse.

Características de los zurdos

Las conexiones del cerebro de los zurdos son más rápidas, por lo cual pueden ser mas sensibles a diferentes estímulos ..

.. Las personas zurdas tienden a dibujar rostros o figuras que ven hacia la derecha .

. Estudios revelan que para los zurdos es mucho más fácil aprender a usar la mano derecha para poder escribir bien, que para los diestros aprender a usar la mano izquierda.

para poder escribir bien, que para los diestros aprender a usar la mano izquierda. La palabra “zurdo” proviene de la palabra anglosajona “lyft” que significa “débil” o “roto”.

Cinco zurdos famosos

Albert Einstein

Aunque Albert Einstein escribía normalmente con la mano derecha y también tocaba el violín con esta mano, en realidad era zurdo. Se sabe por diversos estudios, que el zurdo es capaz de utilizar ambos hemisferios del cerebro.

Albert Einstein figura en el noveno puesto del top de Forbes con 11,5 millones de dólares. (Foto: EFE)

Barack Obama

El primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos, Barack Obama, también era zurdo y de hecho siempre destacó durante su presidencia gracias a su extraordinaria capacidad para la oratoria y el uso del lenguaje. Calidad que une a muchas personas zurdas.

El racismo no puede ser “normal” en Estados Unidos, dice Barack Obama sobre la muerte de George Floyd. (Foto: John MACDOUGALL / AFP).

Leonardo Da Vinci

Se ha demostrado científicamente que varios escritos y obras de Da Vinci, fueron realizadas con la izquierda. Hay quién dice que Da Vinci no solo era zurdo sino ambidiestro. No lo sabemos con seguridad, pero sí que parece claro que la capacidad intelectual y creativa (ambas ubicadas en el hemisferio derecho) de este personaje incomparable de la historia no ha sido superada.

Leonardo Da Vinci

Bill Gates

Bill Gates es zurdo y quien sabe si quizás su capacidad intelectual en el campo de la informática y el hecho de saber desarrollar negocios de éxito esté determinado precisamente por el uso del hemisferio derecho.

El multimillonario Bill Gates se manifestó en su blog sobre lo que puede suceder en los próximos años con el cambio climático.

Angelina Jolie

La famosa actriz y directora Angelina Jolie, es una de las estrellas de Hollywood zurdas más famosas.

US actress Angelina Jolie poses on the red carpet upon arrival for the European premiere of the film "Maleficent:Mistress of Evil" in London on October 9, 2019. (Photo by ISABEL INFANTES / AFP)

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué garantiza una educación universitaria de calidad en época de pandemia?