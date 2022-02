En un mundo en el que la economía está ligada directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, hay que trabajar para que la justicia social sea cada vez más común. El crecimiento económico no sirve si no existe el bienestar real y duradero. Y, con el fin de destacar esta forma de pensar, este 20 de de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social.

El fin de este festejo es brindarle el apoyo a la labor de la comunidad internacional encaminada a eliminar la pobreza e incentivar el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que, a partir de su sexagésimo tercer periodo de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social. En la resolución se reconoce:

“Que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Naciones Unidas, 2007).

Se admitió, además, “que, para sostener el desarrollo social y la justicia social, es necesario un crecimiento económico de base amplia y sostenido, en el contexto del desarrollo sostenible”.

