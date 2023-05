Este martes 16 de mayo, como se acostumbra como cada año, se celebra el Día Mundial de la Luz. Se trata de una fecha en especial para recordar la importancia que tiene la energía eléctrica en nuestras vidas, pues no podríamos realizar miles de tareas si no tuviéramos la iluminación correcta. Si deseas saber más sobre este tema, te recomendamos seguir leyendo esta nota.

La luz tiene un papel esencial en nuestro día a día. Procesos como la fotosíntesis no serían posibles sin la luz, por lo que su importancia está ligado al origen de la vida misma. Asimismo, su estudio e investigación ha tenido como consecuencias positivas las fuentes de energías alternas y avances médicos que dan la posibilidad de salvar muchas vidas en todas partes del mundo.

Su origen se debe a la realización exitosa de la primera operación de láser en 1960, la cual marcó un antes y un después en el campo médico. Se trata de un hecho histórico y trascendental en la vida del ser humano.

MIRA AQUÍ: Cuándo y por qué se celebra el Día del Internet en el mundo

Las conexiones de Internet, la energía eléctrica que alimenta la mayoría de nuestros aparatos en casa y otras formas de emplearla en favor del ser humano son la fiel muestra de que este es un bien necesario. Sin embargo, el motivo por el que se celebra el Día Internacional de la Luz cada 16 de mayo está ligado a Theodore Maiman.

Él, físico e ingeniero, realizó la primera operación láser exitosa en 1960. Por ello, la comunidad científica decidió establecer esta fecha con el objetivo de “fortalecer la cooperación científica y aprovechar su potencial para fomentar la paz y el desarrollo sostenible”, explica la web de la ONU sobre esta singular efeméride.

Principales aportaciones de la luz

La luz ha sido la principal precursora de la luz artificial.

Ha permitido el desarrollo científico y tecnológico.

Ha servido para mejorar la calidad de vida de los seres humanos.

Es una fuente de energía vital para la vida y el desarrollo de todas las especies que habitan la Tierra.

A través de la luz se ha podido estudiar el origen del universo.

Día Mundial de la Luz: cómo celebrarlo

La mejor manera de festejar este día es reflexionando sobre la importancia de la luz y cuidarla como se debe. No la uses si no es necesario. Siempre busca iluminar los espacios de tu hogar con luz natural, solo si es necesario recurrir a la de tipo eléctrica.

Además, también puedes compartir información sobre esta fecha importante en tus redes sociales y también directamente a tus contactos. Lo que escribas puede ir acompañado de los hashtags #DíaInternacionaldelaLuz, #DiadelaLuz.

Episodio 5 de "Amor y muerte" en HBO Max (HBO e Infomovies)