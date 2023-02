Desde el año 2010 se conmemora el Día Mundial de las ONGs, fecha con el que se busca exaltar y reconocer el labor de las personas que forman parte de estas organizaciones sociales, las cuales impactar de manera positiva a diferentes comunidades de la sociedad.

Esta fecha fue reconocida oficialmente el 17 de abril de 2010, en el marco del IX Foro de ONG del Mar Báltico, celebrado en Vilnius, Lituania. Contó con la aprobación de 12 países miembros: Estonia, Bielorrusia, Alemania, Finlandia, Noruega, Lituania, ,Dinamarca, Polonia, Letonia, Islandia y Rusia.

La creación de este día se dio gracias a la iniciativa Marcis Liors Skadmanis, estudiante de una Maestría en Derecho Internacional y legislación de ONG.

¿Qué es una ONG?

ONG son las siglas de una Organización No Gubernamental, lo que significa que son una entidad de iniciativa social que tiene fines humanitarios, que no depende de la administración pública y que no tiene fines de lucro.

Según la orientación de la ONG se pueden diferenciar cuatro tipos.

ONG de caridad: Se enfocan a apoyar a colectivos en vías de desarrollo, aportando herramientas para el autoabastecimiento para evitar su dependencia.

ONG participativas: Desarrollan proyectos de autoayuda en comunidades locales.

ONG de defensa o empoderamiento: Sirven para impulsar un cambio en el sistema político-social o económico.

ONGs conocidas internacionalmente

En el mundo existen muchas ONGs que se dedican a trabajar en diferentes sectores como derechos humanos, infancia, emergencias humanitarias, entre otros y existen muchas de ellas que son conocidas a nivel mundial como son:

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia): Busca promover y proteger los derechos de los niños y niñas.

Trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Médicos Sin Fronteras: Se enfoca en brindar atención médica de emergencia y humanitaria a personas en todo el mundo.

trabaja en la promoción de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Cruz Roja: se enfoca en la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia y desastres naturales.

trabaja en la reducción de la pobreza y la promoción de la igualdad de género. Save the Children: se enfoca en la protección y el bienestar de los niños y las niñas en todo el mundo.

trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza): trabaja en la conservación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.